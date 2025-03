1:1 gegen den Tabellenführer 1:1: Aufopferungsvolle Unioner erkämpfen Punkt gegen Bayern München Stand: 15.03.2025 17:29 Uhr

Mit einer starken Defensivleistung und einem Jokertor hat sich der 1. FC Union einen Punkt gegen den FC Bayern erkämpft. Gegen den Rekordmeister ließen die Berliner wenig zu und ließen sich auch vom zwischenzeitlichen Rückstand nicht beeindrucken.

Überraschung im Stadion An der Alten Försterei: Der 1. FC Union hat sich beim 1:1 Unentschieden gegen den FC Bayern München einen Punkt erkämpft. Dabei glänzten die Köpenicker mit einer aufopferungsvollen Verteidigung. Leroy Sané (75.) sorgte für die Führung des Rekordmeisters. Der eingewechselte Benedict Hollerbach (84.) sorgte mit seinem Treffer für den umjubelten Ausgleich.



Gegen Bayern München sind Baumgarts Assistenten gefordert Trotz des Erfolgs gegen Eintracht Frankfurt konnte Union den Vorsprung auf den Relegationsplatz vorige Woche nicht ausbauen. Nun kommt der FC Bayern an die Alte Försterei. Der gesperrte Trainer Steffen Baumgart muss von der Tribüne zuschauen. Trotz des Erfolgs gegen Eintracht Frankfurt konnte Union den Vorsprung auf den Relegationsplatz vorige Woche nicht ausbauen. Nun kommt der FC Bayern an die Alte Försterei. Der gesperrte Trainer Steffen Baumgart muss von der Tribüne zuschauen. mehr

Der Spielverlauf

Unions Trainer Steffen Baumgart, der wegen einer Gelbsperre nicht auf der Bank Platz nehmen durfte, veränderte seine Startelf auf zwei Positionen. Andras Schäfer und Woo-Yeong Jeong spielten von Beginn an und verdrängten Lucas Tousart und Tim Skarke.



Bei bester Stimmung im Stadion An der Alten Försterei ergab sich früh das zu erwartende Bild: Der Rekordmeister drängte die Gastgeber mit massivem Ballbesitz tief in die eigene Hälfte. Doch die kompakte Defensive der Berliner machte es den Bayern schwer, Lücken zu finden. So probierten sie es vor allem über außen. Bayerns Flanken stellten die kopfballstarken Diogo Leite, Danilho Doekhi und Leopold Querfeld aber vor überhaupt keine Probleme.

Union konnte im Laufe der ersten Hälfte immer häufiger auch für Entlastung sorgen. Die Münchner wirkten zusehends genervt, weil sie gegen die aufopferungsvoll verteidigenden Berliner keine ernsthafte Chance erspielen konnten. Erst in der Nachspielzeit war Unions Keeper Frederik Rönnow zum ersten Mal ernsthaft gefordert. Nach einem Doppelpass kam Serge Gnabry links im Strafraum aus spitzem Winkel zum Schuss, den der aufmerksame Däne aber parieren konnte (45. +2).

Nach der Pause kamen die Münchner aus rund 25 Metern zum Freistoß. Der Schuss von Harry Kane (50.) ging rechts an der Mauer vorbei, stellte Rönnow aber nicht vor Probleme. Auf der anderen Seite produzierte Joshua Kimmich nach einer Flanke von Rani Khedira beinahe ein Eigentor, Bayern-Torwart Jonas Urbig war aber zur Stelle. Den Köpenickern gelang es inzwischen besser, sich von dem Druck der Bayern zu befreien und vermehrt eigene offensive Aktionen zu kreieren. Josip Juranovic (59.) probierte es per Konter, scheiterte aber an Urbig.

Nach 75 Minuten ging der Favorit aber doch noch in Führung. Josip Stanisic bediente Leroy Sané im Rückraum, der zur 1:0-Führung traf (75.). Doch die Unioner hatten eine Antwort parat: Als Bayer-Keeper Urbig eine Flanke nach vorne klärte, war Joker Benedict Hollerbach zur Stelle und schob zum 1:1-Ausgleich ein (84.).

Sendung: rbb24 Inforadio, 15.03.2025, 15:30 Uhr