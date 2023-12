1:0 in Zwickau 1:0 in Zwickau: BFC Dynamo gewinnt in letzter Sekunde Stand: 15.12.2023 21:59 Uhr

Zum Auftakt des 18. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost hat der BFC Dynamo mit 1:0 (0:0) beim FSV Zwickau gewonnen. Das Tor des Abends erzielte Vasileios Dedidis in der zweiten Minute der Nachspielzeit.



Bis dahin war die Partie vor 3.933 Zuschauern in der GGZ Arena eine eher zähe Angelegenheit. Torchancen waren trotz leichter Feldüberlegenheit der Berliner Mangelware. Bis in die Nachspielzeit hinein. Eine verpatzte Rückgabe der Heim-Mannschaft nutzte Dynamos Top-Torjäger Renat Dadashov für einen Kopfball, den Lucas Hiemann im Zwickauer Tor nur vor die Füße von Dedidis klären konnte. Der Grieche behielt den Überblick und versenkte den Ball im Tor.

Platzverweise nach Spielschluß

Anschließend bekam Schiedsrichter Chris Rauschenberg noch jede Menge zu tun. Zunächst stellte er in der vierten Minute der Nachspielzeit Berlins Chris Reher mit rot vom Platz. Der Verteidiger war mit gestreckten Beinen in einen Gegenspieler gerauscht. Direkt nach Schlusspfiff zeigte er sowohl Zwickaus Torhüter Hiemann als auch dem Siegtorschützen Dedidis die rote Karte, nachdem die beiden Spielen aneinander geraten waren.



Dank des Auswärtssieges rückt der BFC Dynamo nun auf Rang zwei in der Tabelle vor, mit nunmehr zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Greifswalder FC.

