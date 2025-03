2. Fußball-Bundesliga 0:4 in Elversberg: Hertha BSC rutscht tiefer in den Tabellenkeller Stand: 02.03.2025 16:02 Uhr

Die Abstiegsgefahr bei Hertha BSC wird immer größer. Nach einer heftigen Pleite bei der SV Elversberg steht die Leitl-Elf nur noch vier Punkte vor dem Relegationsplatz. Im Saarland lagen die Berliner zur Halbzeit bereits mit 0:4 hinten.

Hertha BSC kassiert eine deutliche 0:4-Niederlage bei der SV Elversberg

Bereits zur Pause stand es 4:0 für die Gastgeber



Die Berliner liegen nun nur noch vier Punkte vor dem Relegationsrang

Im Abstiegskampf müssen die Blau-Weißen noch auswärts bei allen direkten Konkurrenten antreten (Braunschweig, Ulm, Münster)



Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat eine heftige Klatsche bei der SV Elversberg bekommen. Die Berliner unterlagen am Sonntag in der saarländischen Provinz mit 0:4. Bereits zur Halbzeit lagen die Blau-Weißen mit 0:4 hinten. Die mitgereisten Fans stellten daraufhin ihre Unterstützung ein. Durch die Pleite nach erschreckend schwacher Leistung stehen die Berliner nur noch vier Zähler vor Braunschweig, das aktuell auf dem Relegationsplatz steht.



Hertha BSC verkündet Meilenstein zur Anleihen-Rückzahlung Hertha BSC hat seinen Finanzbericht für die Hinrunde der laufenden Saison vorgelegt. Die große Positivmeldung ist aber eine für das kommende Geschäftsjahr: Offenbar steht die Finanzierung zur Rückzahlung der Anleihe in Höhe von 40-Millionen-Euro. Hertha BSC hat seinen Finanzbericht für die Hinrunde der laufenden Saison vorgelegt. Die große Positivmeldung ist aber eine für das kommende Geschäftsjahr: Offenbar steht die Finanzierung zur Rückzahlung der Anleihe in Höhe von 40-Millionen-Euro. mehr

Der Spielverlauf

Die Gastgeber übernahmen in den ersten Minuten sofort die Kontrolle über das Spiel. Sie hatten mehr Ballbesitz und drückten Hertha in die eigene Hälfte. Elversberg profitierte dabei von vielen Ungenauigkeiten im Berliner Spiel. Immer wieder gab es einfache Ballverluste, die Blau-Weißen wirkten hektisch. Beim frühen 1:0 für Elversberg in der 11. Minute kamen dann noch schwere Stellungsfehler hinzu. Das Abwehrzentrum um Marton Dardai und Linus Gechter war komplett unbesetzt und so war es ein einfacher Pass, der Muhammed Damar in Szene setzte. Der Mittelfeldspieler lief allein auf Tjark Ernst zu und hob den Ball sicher ins Berliner Tor. Elversberg legte nach: Dardai klärte den Ball nach einem Elversberger Angriff schwach vor den eigenen Strafraum, wo Robin Fellhauer ihn kurz annahm und direkt ins linke untere Eck schoss (29.).



Und für die 1.600 mitgereisten Hertha-Fans kam es noch schlimmer: Wieder war es ein einfacher Pass über die Abwehrkette - die ungeschlossen und viel zu spät auf Abseits spielte - der diesmal Tom Zimmerschied alleine vor Ernst auftauchen ließ. Der 26-Jährige nutze die Einladung und verwandelte zum 3:0 (37.). Wer gedacht hatte, damit würde es in die Pause gehen, lag falsch. Nach einem Foul von Gechter an Lukas Petkov gab es Elfmeter, den Semih Sahin sicher verwandelte (45.+ 4). Die Führung für die Hausherren ging auch in der Höhe komplett in Ordnung, Hertha zeigte eine erschreckend schlechte erste Hälfte.



Der Torhüter, der nicht spielen soll – und trotzdem glücklich ist Dennis Smarsch gehörte zum "goldenen" 1999er Jahrgang der Jugend von Hertha BSC. Die große Karriere blieb dem Berliner jedoch bis heute verwehrt. Seit 2024 ist Smarsch als "Trainingstorhüter" zurück bei Hertha – ohne Spielzeit, aber mit Freude. Von Marc Schwitzky Dennis Smarsch gehörte zum "goldenen" 1999er Jahrgang der Jugend von Hertha BSC. Die große Karriere blieb dem Berliner jedoch bis heute verwehrt. Seit 2024 ist Smarsch als "Trainingstorhüter" zurück bei Hertha – ohne Spielzeit, aber mit Freude. Von Marc Schwitzky mehr

Leitl wechselt doppelt

Hertha-Trainer Stefan Leitl reagierte zur Pause und wechselte doppelt. Er brachte Diego Demme für Pascal Klemens und Toni Leistner für Florian Niederlechner - einen Verteidiger für einen Stürmer. Leitl war bemüht, Spiel und Ergebnis nicht noch weiter eskalieren zu lassen.



Tatsächlich wirkte Hertha nun etwas stabiler, was aber auch daran gelegen haben dürfte, dass Elversberg es nun deutlich gemächlicher anging. Das Spiel verlief mit deutlich weniger Tempo und Highlights. Das Partie war nun ausgeglichen, am Ergebnis änderte sich nach der rasanten ersten Hälfte nichts mehr. Einziger wirklicher Aufreger war ein vermeintlicher Handelfmeter für Elversberg, den der Videoschiedsrichter nach langer Überprüfung allerdings zurücknahm (80.). Danach plätscherte die Begegnung dem Ende entgegen und wurde schließlich mit einem bitteren 0:4 aus Herthaner Sicht abgepfiffen.



Was war denn da los?

Nach dem frühen 0:3 durch Zimmerschied hatten die mitgereisten Hertha-Fans genug gesehen. Nachdem sie ihre Mannschaft bis dahin lautstark und wie gewohnt mit etlichen Fahnen unterstützt hatten, stellten sie ihre Unterstützung noch vor der Pause ein. Fahnen und Doppelhalter wurden eingerollt, die Gesänge verstummten. Auch nach der 15-minütigen Halbzeitpause blieb es im Berliner Block ruhig. Viele Fans drehten dem Spiel und ihrer Mannschaft den Rücken zu und drückten nach den schlechten Leistungen des Teams in den letzten Wochen und am Sonntag so ihren Frust aus.



"Ich liebe Hertha BSC heiß und innig" Zum Retter auserkoren kehrte Fabian Reese im Januar nach langer Verletzungspause in eine krisengeplagte Hertha-Mannschaft zurück. Einen Monat später spricht er über diese Krise, Erstliga-Träume und die Balance zwischen Fan-Nähe und Druck. Zum Retter auserkoren kehrte Fabian Reese im Januar nach langer Verletzungspause in eine krisengeplagte Hertha-Mannschaft zurück. Einen Monat später spricht er über diese Krise, Erstliga-Träume und die Balance zwischen Fan-Nähe und Druck. mehr

Spieler des Spiels

... sind trotz oder gerade wegen ihres Verhaltens die Fans von Hertha BSC. Ihre Geduld und Resilienz in dieser Saison ist wirklich bewundernswert. Alle zwei Wochen reisen sie in Massen durch die Republik und unterstützen ihre Mannschaft bedingungslos - bis zum Sonntagnachmittag. Gepaart mit den schwachen Auftritten zuhause (erst zwei Heimsiege), war die Nicht-Leistung in der ersten Halbzeit in Elversberg offenbar der Tropfen, der das Fass für viele Anhänger hat überlaufen lassen. Sie stellten ihre Unterstützung ein. Es ist nun die Aufgabe der Mannschaft, sich das Vertrauen und den Support der Fans zurückzuerarbeiten. Wie wichtig der Zusammenhalt mit der Kurve - insbesondere im Abstiegskampf - ist, sollten die Spieler aus den letzten Jahren wissen.



Zählbares

Ein 0:4 zur Pause gab es für die Berliner in der 2. Bundesliga zuvor nur im Mai 1990 in Wattenscheid (1:5-Niederlage am Ende)

Semih Sahin erzielte alle seine 3 Saisontreffer per Strafstoß gegen die Hertha; in der Hinrunde schnürte er beim 4:1-Sieg in Berlin einen Doppelpack

Marton Dardai bestritt am Sonntag sein 50. Zweitliga-Spiel - alle für Hertha BSC

Sendung: rbb24 Inforadio, 02.03.25, 13:30 Uhr