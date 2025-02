0:3-Niederlage bei Roma Volley 0:3-Niederlage bei Roma Volley: SC Potsdam verpasst historischen Final-Einzug Stand: 19.02.2025 21:58 Uhr

Nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel war die Hoffnung groß, dass der SC Potsdam erstmals in seiner Geschichte in ein europäisches Endspiel einziehen wird. Im Halbfinal-Rückspiel des Challenge Cups zeigte Roma Volley den Brandenburgerinnen aber die Grenzen auf.

Der Traum vom ersten europäischen Titel der Vereinsgeschichte ist geplatzt: Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben das Halbfinal-Rückspiel im Challenge Cup bei Roma Volley am Mittwochabend mit 0:3 (21:25, 19:25, 20:25) verloren und den Einzug ins Finale verpasst. Das Hinspiel hatten die Potsdamerinnen vor zwei Wochen in der heimischen MBS Arena mit 3:2 gewonnen.



Im nur spärlich gefüllten und dennoch stimmungsvollen Palazzetto dello Sport geriet das Team von Trainer Riccardo Boieri im ersten Satz mit 8:12 ins Hintertreffen, kämpfte sich aber auf 13:13 zurück – angeführt von ihrer erfahrenen Angreiferin Danielle Harbin. Es ging nun hin und her, ein Führungswechsel folgte auf den nächsten. Erst beim Stand von 22:20 setzte sich Roma mal wieder auf zwei Punkte ab – und SCP-Coach Boieri nahm eine Auszeit. Doch die Gastgeberinnen gaben sich keine Blöße und nutzten den ersten Satzball durch einen Block der deutschen Nationalspielerin Marie Schölzel zum 25:21.

Potsdam hält mit - Roma behält die Oberhand

Im zweiten Satz erspielte sich der SC Potsdam eine 9:7-Führung. Doch die nächsten vier Punkte gingen allesamt auf das Konto der Italienerinnen, die somit die Kontrolle und Führung zurückeroberten (9:11). Roma zog auf 19:14 davon, Potsdam wehrte sich und verkürzte vorübergehend nochmal (18:21), konnte letztlich aber nicht verhindern, dass die Gastgeberinnen auch den zweiten Satz für sich entschieden (25:19).



Die Römerinnen behielten letztlich auch im dritten Satz die Oberhand, auch wenn Potsdam erneut mithielt und nach zwischenzeitlichem 16:20-Rückstand auf 20:20 stellte. Doch wiederum nutzte Roma den ersten Satzball zum 25:20, der schließlich gleichbedeutend mit dem Final-Einzug und dem Ausscheiden des SCP war.

Italienisches Duell im Finale

"Es ist schwierig, direkt nach dem Spiel alles zusammenzufassen. Wir haben nicht so gut aufgeschlagen wie wir es in Potsdam gemacht haben. Im ersten und zweiten Satz waren auch einige Situationen dabei, wo der Ball auf den Boden gefallen ist. Rom war einfach besser", sagte Potsdams Außenangreiferin Lara Darowski im Anschluss am ARD-Mikrofon.



Riccardo Boieri musste sich somit gegen seinen Mentor und Meister, den Roma-Trainer Guiseppe Cuccarini, geschlagen geben. Im Endspiel des Challenge Cups kommt es nun zu einem italienischen Duell, nachdem Chieri '76 im anderen Halbfinale Galatasaray Istanbul ausgeschaltet hat.

