0:2 beim VfB Stuttgart 0:2 beim VfB Stuttgart: Union Berlin bleibt gegen Top-Teams weiter sieglos

0:2 beim VfB Stuttgart: Union Berlin bleibt gegen Top-Teams weiter sieglos

Es war der dritte Versuch in dieser Saison, den VfB Stuttgart zu bezwingen. Es wurde die dritte Niederlage für den 1. FC Union Berlin. Dabei hatten die Gäste durchaus ihre Chancen, mindestens ein Remis zu erreichen.

Zum Auftakt des 25. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin mit 0:2 (0:1) beim VfB Stuttgart verloren. Die Tore erzielten Serhou Guirassy (19. Minute) sowie Chris Führich (65.). Durch die Niederlage bleiben die Berliner vorerst mit 25 Punkten auf Platz 14 der Tabelle, können aber noch vom VfL Bochum überholt werden.

Union nutzt die Chancen nicht

Union begann gut, verteidigte aufmerksam und aggressiv, spielte aber auch selbstbewusst nach vorn. So hatten die Gäste auch die erste große Torchance der Partie. Nach langem Ball von Kevin Volland aus dem Mittelfeld kam Sturmpartner Yorbe Vertessen gegen gleich mehrere, jedoch unaufmerksame Stuttgarter Verteidiger an den Ball. Der Belgier setzte den Ball frei vor VfB-Torhüter jedoch am Tor vorbei. Anschließend übernahm Stuttgart das Spielgeschehen. Die Schwaben zeigten schöne Angriffe, verpassten jedoch den Torabschluss (6. und 7. Minute) oder zielten aus zehn Metern über das Tor (10.).



Auf der Gegenseite kam Union eher unverhofft zur nächsten Möglichkeit. Stuttgarts Torhüter Nübel spielte Robin Gosens in die Füße. Dessen Querpass landete bei Andras Schäfer. Der Ungar scheiterte mit seinem zu zentralen Schuss jedoch am dann wieder aufmerksamen Nübel (16.). Drei Minuten später war es Stuttgarts Top-Torjäger Serhou Guirassy, der nach schönem Steckpass und zu wenig Gegnerdruck keine Mühe zu haben schien, vom Strafraumrand und mit seinem 21. Saisontor zur Führung für die Schwaben zu treffen.



In der Folge beruhigte sich die Partie. Erst in der 42. Minute war es ein hoher Ballgewinn Unions, der Lucas Tousart ein Schuss-Chance vom Strafraumrand gewährte. Der Franzose brachte den Ball allerdings knapp über das Tor. In der zweiten Minute der Nachspielzeit schließlich durften sich die Berliner bei ihrem Torhüter Frederik Rönnow bedanken, der nach schönem Stuttgarter Konter stark gegen den frei vor ihm auftauchenden Joshua Vagnoman parierte.

Führich mit dem zweiten Versuch

Die zweite Halbzeit begann wie schon die erste mit einer Berliner Chance. Nach einer Juranovic-Ecke köpfte Tousart aus etwa sieben Metern aber mit zu wenig Wucht und zu zentral (48.). In der 52. Minute prüfte dann Stuttgarts deutscher Nationalspieler Chris Führich den dänischen Nationalspieler Rönnow im Tor der Berliner. Rönnow parierte den strammen Schlenzer vom Strafraumrand jedoch mit Bravour.



In der 65. Minute jedoch war Führich nicht mehr zu halten. Ein Querschläger von Diogo Leite landete direkt beim Stuttgarter Flügelspieler, der anschließend nicht lange zögerte und den Ball traumhaft und aus rund zehn Metern ins lange Eck schlenzte. Vier Minuten später zog sich Union den Stecker dann gänzlich. Nach zu hartem Einsteigen gegen Vagnoman sah Mittelfeldspieler Andras Schäfer die rote Karte. Stuttgart verwaltete die Restspielzeit mit viel Geschick. Union hingegen schien sich seinem Schicksal ergeben zu haben.

Das Spiel im Liveticker

