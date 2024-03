buten un binnen Ziehen die Fischtown Pinguins heute ins Play-off-Halbfinale ein? Stand: 24.03.2024 12:28 Uhr

Um 15 Uhr treffen die Bremerhavener auswärts auf den ERC Ingolstadt. Gewinnen die Pinguins auch das vierte Duell mit dem Vorjahresfinalisten, ziehen sie ins Halbfinale ein.

Es wäre der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte der Fischtown Pinguins: Noch nie haben es die Bremerhavener seit ihrer Zugehörigkeit in der Deutschen Eishockey Liga geschafft, über das Viertelfinale hinauszukommen. Angesichts der 3:0-Führung in der laufenden Serie stehen die Chancen zwar gut auf den Einzug in die nächste Runde, unterschätzen wird der Hauptrunden-Meister den angezählten Konkurrenten allerdings nicht. "Der letzte Sieg ist der härteste", sagte Pinguins-Kapitän Jan Urbas bei buten un binnen.

Ingolstadt steht mit dem Rücken zur Wand

Die Bremerhavener haben ihre gute Form aus der Hauptrunde auch in den bisherigen Play-off-Partien nachgewiesen. Der vierte Sieg in dieser Serie scheint also greifbar. "Wir wollen dem Gegner unser Spiel aufdrücken, in der Defensive einfach stabil stehen und unsere Chancen nutzen", sagte Pinguins-Manager Sebastian Furchner.

Allerdings waren die bisherigen Duelle gegen Ingostadt teilweise äußerst eng und hart umkämpft. Ein Selbstläufer wird das Spiel also ganz sicher nicht: Ingolstadt steht mit dem Rücken zur Wand und wird vor eigenem Publikum alles daransetzen, in der Serie ein fünftes Spiel zu erzwingen.

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Das Wochenende aus Bremerhaven, 24. März 2024, 12:20 Uhr