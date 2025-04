buten un binnen Zahlen zeigen, warum Weiser und Friedl für Werder unersetzlich sind Stand: 21.04.2025 13:14 Uhr

Marco Friedl und Mitchell Weiser nehmen bei Werder tragende Positionen ein. Der eine als Anführer, der andere als intelligenter Passgeber in den entscheidenden Momenten.

Von Julian Meiser

Weisers Siegtreffer gegen Bochum hat das Weser-Stadion am Samstag beben lassen. Dabei ist er in erster Linie eigentlich kein Vollstrecker, sondern brilliert hauptsächlich als Vorlagengeber.

Seit Werders Aufstieg 2022 steuerte der 31-Jährige ganze 26 Assists in der Bundesliga bei – und das als Außenverteidiger. Nur drei Profis konnten in diesem Zeitraum mehr Vorlagen verbuchen. Namentlich: Florian Wirtz von Bayer Leverkusen (29) sowie Leroy Sané und Thomas Müller vom FC Bayern München (je 27). In dieser Spielzeit steht Weiser momentan bei acht Vorlagen.

Friedl und Pieper schwärmen von Weiser

"Er hat einmal mehr unter Beweis gestellt, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist", sagt Werders Spielführer Marco Friedl nach dem knappen 1:0 gegen Bochum und betont Weisers Spielintelligenz. Seinem Teamkollegen attestiert Friedl eine hervorragende "Cleverness mit und gegen den Ball".

Werder-Innenverteidiger Amos Pieper schließt sich diesem Urteil an, bezeichnet Weiser als "Unterschiedsspieler". Dabei sei Weiser nicht nur auf dem Feld ein wichtiger Rückhalt, auch abseits des Platzes spiele er eine tragende Rolle: "Er ist auch in der Kabine brutal wichtig."

Friedl ist Werders Erfolgsfaktor

Marco Friedls Wichtigkeit für Werder lässt sich ebenfalls in Zahlen messen. Achtmal fehlte der österreichische Abwehrboss in dieser Bundesliga-Spielzeit: Viermal wegen einer Sperre, viermal wegen einer Innenbandzerrung.

Ohne Friedl kassierte Werder durchschnittlich drei Gegentore pro Spiel und holte dabei lediglich 0,87 Punkte. Mit Friedl auf dem Platz sieht es hingegen sehr viel besser aus. Der SV Werder fing sich mit seinem Kapitän im Schnitt 1,36 Gegentreffer und fuhr dabei 1,72 Punkte ein.

Sinnbildlich für Friedls fußballerische Qualität und seine Mentalität war dessen Grätsche in der 97. Minute: Im Sprintduell mit Bochums Moritz Broschinski warf Friedl alles in die Waagschale – und spitzelte dem VfL-Stürmer den Ball in höchster Not vom Fuß. Ein frenetischer Jubel ging durchs Weser-Stadion.

Romano Schmid zollt Friedl seinen Respekt

Friedls Landsmann Romano Schmid ist voll des Lobes: "Es ist brutal, wie er sich entwickelt hat. Es ist kein leichter Job, bei so einem großen Verein wie Werder die Binde zu tragen. Respekt." Auf ihn sei immer Verlass, betont Schmid. Friedls Vertragsverlängerung begrüßt der Mittelfeldspieler entsprechend: "Es ist cool, dass der Kapitän an Bord bleibt."

Er ist ein absoluter Führungsspieler für uns. Er hält alle zusammen, ist das Bindeglied der Dreierkette.

(Werders Romano Schmid über Marco Friedl)

