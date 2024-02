Fragen & Antworten Winterpause adé: Packt der Bremer SV den Regionalliga-Klassenerhalt? Stand: 02.02.2024 15:11 Uhr

Mit dem Heimspiel gegen Meppen kehren die Waller aus der Regionalliga-Winterpause zurück. Wir schauen, wer gekommen und wer gegangen ist — und was Mut macht im Abstiegskampf.

Von Helge Hommers

Wie ist die Ausgangslage beim Bremer SV?

Beim Blick auf die Tabelle sieht es zwar gut aus für die Waller: Mit 16 Punkten liegt das Team von Trainer Sebastian Kmiec als Tabellen-13. vor der Abstiegszone. Doch zum einen trennt die Teams im unteren Drittel teils nur wenige Zähler, zum anderen wartet der BSV seit elf Spielen auf einen Sieg. Zuletzt gingen die Blau-Weißen vor fünf Monaten (!) beim furiosen 6:5-Heimsieg gegen Eintracht Norderstedt als Sieger vom Platz.



Vom dicken Polster, das sich das Team mit elf Punkten aus den ersten sechs Spielen zulegte, ist nur eine schmale Schicht übrig. "Wir sind kurios in die Saison gestartet. Danach hatten wir auch wegen vieler Roter Karten, Gelbsperren und Verletzungen eine echte Pechsträhne", resümiert Ralf Voigt, Sportlicher Leiter beim BSV.

Jetzt starten wir aber wieder bei Null und ich hoffe, dass wir an die guten Leistungen zu Saisonbeginn anknüpfen können.

(Ralf Voigt, Sportlicher Leiter beim BSV.)

Welche Spieler haben den Verein verlassen?

Vier Abgänge verzeichnete der BSV in der Winterpause. Während Yusuf Erten (SV Hemelingen) und Jayden Plassaer (WSC Frisia) als Leihspieler in der Fremde die benötigte Spielpraxis sammeln sollen, verließen Ersatzkeeper Jasin Jashari (Rotenburger SV) und Dylan Burke (noch ohne neuen Verein) den Klub fest. Vor allem der Abgang von Verteidiger und Publikumsliebling Burke wiegt schwer. "Das ist natürlich schmerzhaft für uns", betont Voigt. Den Iren zog es jedoch aus familiären Gründen zurück in seine Heimat, der Verein legte ihm keine Steine in den Weg.

Da steht natürlich der menschliche Faktor im Vordergrund.

(Ralf Voigt, Sportlicher Leiter beim BSV.)

Welcher Verstärkungen sind im Winter gekommen?

Nach dem Wechsel von Jashari und der Verletzung von Stammkeeper Malte Seemann verstärkte sich der BSV auf der Torhüter-Position gleich doppelt. Mit Tobias Duffner, langjähriger U23-Keeper von Werder und zuletzt Torwart-Trainer bei Atlas Delmenhorst, wechselte ein alter Bremer Bekannter zum Panzenberg. Hinzu kommt der Albaner Andrea Hoxha (FC Ballkani), der gegen Meppen wohl auch zu Beginn aufläuft. "Wir haben nun einen Dreikampf auf der Torhüterposition, auf den ich sehr gespannt bin", sagt Voigt.

In seiner ersten BSV-Zeit sorgte Nicky Goguadze für manche Kabinettstückchen.

Für Aufregung im Fanlager sorgte die Rückkehr von Defensiv-Akteur Justin Gröger (Chemie Leipzig) und Stürmer Nicky Goguadze (TSV Havelse). Beide hatten den BSV als Leistungsträger vor der Saison verlassen, sich bei ihren neuen Vereinen aber nicht durchsetzen können. Während Gröger der Abwehr "eine gewisse Sicherheit" geben soll, setzt Voigt bei Goguadze — dem Top-Torjäger des BSV vom Vorjahr — auf dessen "gutes Standing in der Mannschaft". Ebenfalls neu ist Verteidiger-Talent Mathis Richter (Werder U23), der am Panzenberg den nächsten Entwicklungsschritt gehen soll.

Wie liefen die Testspiele?

Auf dem Papier fiel die Testspielbilanz negativ aus. Einem Sieg (5:3 gegen Oberligist FC Süderelbe) standen ein Remis (3:3 gegen Oberligist BSV Rehden) und zwei Niederlagen gegenüber (jeweils 0:1 gegen Oberligist VfL Oldenburg und Bremenligist Werder U23). Wie bei Vorbereitunspartien üblich, waren die Ergebnisse aber eher zweitrangig. "Wir konnten aus den Spielen ganz viele Schlüsse ziehen", sagte Voigt.

Wir haben in den Spielen gesehen, dass wir gut aufgestellt sind und dass sich die Mannschaft weiterentwickelt hat. Das sind Erkenntnisse, die uns nach vorne bringen.

(Ralf Voigt, Sportlicher Leiter beim BSV.)

Wie stehen die Chancen am Samstag (13:30 Uhr) gegen Meppen?

Eigentlich hätte der BSV erst mit dem Auswärtsspiel bei Weiche Flensburg in die neue Saison starten sollen (10. Februar). Doch weil die Waller noch drei Nachholspiele aus dem vergangenen Jahr vor der Brust haben, steigen die Blau-Weißen nun früher in den Spielbetrieb ein. Auch beim Heimspiel gegen Meppen handelt es sich um eine Nachholpartie.



Wie man gegen den Drittliga-Absteiger gewinnt, weiß der BSV aus dem Hinspiel: Völlig überraschend holte der BSV am 3. Spieltag einen 1:0-Auswärtssieg beim Liga-Schwergewicht. Um das Kunststück auf dem Panzenberg zu wiederholen, muss dem BSV aber nahezu alles gelingen — und der formstarke Favorit aus dem Emsland einen schwarzen Tag erwischen.



Wenn wir unseren Kampf ins Spiel bringen können, dann glaube ich schon, dass wir Meppen schlagen können.

(Ralf Voigt, Sportlicher Leiter beim BSV.)

Was spricht dafür, dass der BSV den Klassenerhalt packt?

Vor allem zu Saisonbeginn haben die Waller eindrucksvoll bewiesen, dass sie mit der Konkurrenz mehr als nur mithalten können. Elf Spiele ohne Sieg sprechen jedoch eine deutliche Sprache, die Winterpause dürften Kmiec und Co. fast schon herbeigesehnt haben. Wie ertragreich die lange spielfreie Zeit genutzt wurde, bleibt abzuwarten. Gerade die Rückholaktionen von Gröger und Goguadze stellen sich aber nicht nur aus emotionaler, sondern auch aus sportlicher Sicht als Mutmacher dar.



Auch Voigt blickt mit breiter Brust auf die zweite Saisonhälfte. "Mich stimmt optimistisch, dass wir mittlerweile in der Abwehr sicherer stehen. Das wird der Hauptpunkt sein, um in der Liga bleiben zu können", so der Sportliche Leiter des BSV.

Für uns ist die Regionalliga immer noch ein Meilenstein. Wenn wir Sicherheit hinten und im ganzen Team haben und jeder um seine Aufgabe weiß, glaube ich, dass uns das in der Liga hält.

(Ralf Voigt, Sportlicher Leiter beim BSV.)

Mehr zum Bremer SV:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 2. Februar 2024, 18:06 Uhr