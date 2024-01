buten un binnen Werders Torhüterin Pérez fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus Stand: 26.01.2024 12:58 Uhr

Catalina Pérez hat sich im Training der Bremerinnen schwer am Knie verletzt. Die Kolumbianerin wird daher auch die Olympischen Spiele im Sommer verpassen.

Pérez ist im Sommer vom brasilianischen Klub Avai FC zu Werder gewechselt. Bei den Bremerinnen hat die 29-Jährige in dieser Saison bisher zwei Partien in der Bundesliga bestritten. Zumeist lag in der Gunst von Coach Thomas Horsch die Schweizerin Livia Peng vorne. Sie kommt bisher auf acht Bundesliga-Spiele in dieser Saison.

Besonders bitter ist für Pérez, dass sie als kolumbianische Nationaltorhüterin aufgrund der Verletzung auch an den Olympischen Spielen im Sommer in Paris nicht wird teilnehmen können.

Bremen Eins, Rundschau, 26. Januar 2023, 12 Uhr