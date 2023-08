buten un binnen Werder hat einen Favoriten als Füllkrug-Nachfolger Stand: 31.08.2023 15:19 Uhr

Der Wechsel von Niclas Füllkrug ist so gut wie perfekt, daher bemühen sich die Bremer nun intensiv um einen neuen Stürmer. Doch die Zeit für Transfers wird knapp.

Dass Niclas Füllkrug Werder Bremen verlassen wird, stand am Donnerstagmittag zwar noch nicht offiziell fest. Der Wechsel nach Dortmund ist jedoch nur noch Formsache.

Daher brauchen die Bremer nun kurzfristig einen Ersatzmann für ihren Toptorjäger. Mit Kandidaten habe sich Werder jedoch schon länger beschäftigt, bestätigte Clemens Fritz, Werders Sportlicher Leiter, während der Spieltags-Pressekonferenz.

Wir arbeiten intensiv daran. Es ist ein Stürmer, in dem wir auch die Qualität sehen, dass er uns weiterhelfen kann.

(Clemens Fritz, Werders Sportlicher Leiter)

Da kurz vor Ende des Transferfensters noch Bewegung in die Füllkrug-Personalie gekommen war, sind die Bremer nun intensiv in Verhandlungen mit einem neuen Stürmer. "Wir haben gesagt, wenn wir noch was verlieren, wollen wir noch was machen. Das wird eher Freitag der Fall sein", sagte Fritz über einen potenziellen Zugang.

Werder bleibt wenig Zeit

Drei bis vier Kandidaten hätte Werder laut Fritz auf seiner Liste, "ich will da aber gar nicht vorgreifen, einen Favoriten gibt es, aber wir müssen schauen, was umsetzbar ist". Der Name des Favoriten sickerte bisher nicht durch. Viel Zeit bleibt den Bremern aber nicht mehr, den Nachfolger zu verpflichten. Am Freitagabend um 18 Uhr schließt das Transferfenster.

Für Werder ist der Verkauf des Publikumslieblings Füllkrug zwar finanziell wichtig, aber sportlich und menschlich ist der Verlust dennoch ein herber Schlag. "Das ist die Realität, in der wir leben", sagte Trainer Ole Werner über die Veränderungen in seinem Kader kurz vor Transferschluss: "Diese Situationen muss man managen. Ich habe Lust auf diese Aufgabe."

