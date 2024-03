buten un binnen Werder-Frauen verlieren vor 30.123 Zuschauern 1:2 beim 1. FC Köln Stand: 10.03.2024 16:09 Uhr

Bei der im Müngersdorfer Stadion ausgetragenen Partie erzielte Jokerin Jasmin Sehan für die Bremerinnen das zwischenzeitliche 1:1. Kurz danach trafen die Kölnerinnen aber zum Sieg.

Die Werder-Frauen haben in der Bundesliga am Sonntagnachmittag eine Niederlage einstecken müssen. Beim 1. FC Köln unterlagen sie nach 90 umkämpften Minuten vor der Saison-Rekordkulisse von 30.123 Zuschauern im Müngersdorfer Stadion mit 1:2. Direkt ab Beginn der Partie entwickelte sich ein wildes Spiel mit zahlreichen Chancen für beide Teams. Nach einer Umschaltaktion der Kölnerinnen tauchte Mittelstürmerin Marleen Schimmer in der sechsten Minute frei vor Werders Torhüterin Livia Peng auf. Peng blieb im Eins-gegen-eins jedoch die Siegerin und konnte den Schuss parieren. Sekunden später war sie erneut gefragt, als sie einen Schuss von Manjou Wilde auf Kosten eines Eckballs entschärfen konnte.

In der neunten Minute kam Werder erstmals so richtig gefährlich vor das Tor der Kölnerinnen. Den Flachschuss von Chiara Hahn hielt Torhüterin Paula Hoppe jedoch. Hahn besaß auch in der zwölften Minute die nächste große Möglichkeit der Bremerinnen. Nach einer Hereingabe von Tuana Mahmoud kam sie im Fünf-Meter-Raum zum Abschluss. Ihren Schuss konnte in höchster Not jedoch Innenverteidigerin Celina Degen noch zum Eckball klären. Per Kopfball kam Dora Zeller nach einem Freistoß der Kölnerinnen aus dem Halbfeld zu einer Chance. Der Ball ging jedoch knapp an Pengs Kasten vorbei (18.).

Peng verschuldet nach Nemeths Ausrutscher einen Elfmeter

Auf der anderen Seite besaß im direkten Gegenzug wiederum Werder die Chance zum 1:0. Nach einem Eckball kam Hanna Nemeth im Strafraum gleich zweimal zum Abschluss. Beide Versuche konnten jedoch geblockt werden. Auch der Schuss von Sophie Weidauer wurde von den Kölnerinnen entschärft (19.). Für diese wiederum traf Weide, die gebürtige Bremerin ist und einst auch für Werder gespielt hat, bei einem Versuch aus spitzem Winkel in der 24. Minute den Außenpfosten.

Livia Peng versursachte mit diesem Foul an Marleen Schimmer einen Elfmeter für die Kölnerinnen.

Bitter lief es für die Bremerinnen in der 30. Minute. Bei einer Ballannahme rutschte Nemeth weg und Schimmer nutzte den Fauxpas der Innenverteidigerin, um ihr den Ball abzunehmen und auf Pengs Tor zuzulaufen. Werders Torhüterin konnte Schimmer nur noch mit einem Foulspiel stoppen. Den fälligen Elfmeter verwandelte die Gefoulte zum 1:0 für die Kölnerinnen (32.). Der Rückstand machte auf die Bremerinnen sichtlich Eindruck. Von Werder kam im Anschluss wenig, vielmehr schnupperten die Rheinländerinnen am 2:0. Einen Freistoß aus der Distanz von Wilde konnte die starke Peng noch an die Latte lenken (43.).

Köln kontert schnell Sehans Ausgleich

Der zweite Durchgang begann deutlich ereignisarmer als der erste. Für die Kölnerinnen besaß Zeller in der 54. Minute die riesige Chance zum 2:0. Nach einem Eckball köpfte die Ungarin jedoch ungestört aus einem Meter neben das Tor der Bremerinnen. In der 60. Minute verpasste Wamser eine Hereingabe in den Strafraum von Schimmer hauchdünn. Von Werder kam in dieser Phase zu wenig im Offensivspiel. Erst in der 66. Minute wurde es wieder einmal gefährlich. Nach einem Angriff über Nina Lührßen und Weidauer verpasste Hahn aber den richtigen Moment für den Abschluss.

Besser lief es dann in der 76. Minute für die Bremerinnen, denn Jokerin Jasmin Sehan stach. Die erst eine Minute zuvor eingewechselte Stürmerin köpfte eine maßgeschneiderte Flanke von Lührßen zum 1:1-Ausgleich ins Tor. Die Freude währte allerdings nur kurz, denn wenig später trafen wieder die Kölnerinnen. Nach einer Flanke von Martyna Wiankowska drückte Wamser den Ball mit der Brust zum 2:1 über die Torlinie. Die erneute Führung der Kölnerinnen konnte Werder nicht noch einmal kontern.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit sportblitz, 10. März 2024, 19:30 Uhr