buten un binnen Werder-Frauen bestreiten Halbfinale im DFB-Pokal im Volksparkstadion

Werder-Frauen bestreiten Halbfinale im DFB-Pokal im Volksparkstadion Stand: 20.02.2025 11:14 Uhr

Die Partie gegen den Hamburger SV wird am 23. März um 15:30 Uhr angepfiffen. Die Bremer Fans können somit sowohl das Nordderby als auch Diegos Abschiedsspiel besuchen.

Mit den Hamburgerinnen duellieren sich die Werder-Frauen um den Einzug in das Finale des DFB-Pokals. Die Bremerinnen gehen gegen den Zweitligisten als Favoritinnen in die Partie. Sollten sie sich durchsetzen, würden sie im Endspiel auf den FC Bayern oder die TSG Hoffenheim treffen.

Der Spieltermin in Hamburg dürfte auch den Werder-Fans gut in den Kalender passen. Schließlich findet das Abschiedsspiel von Diego einen Tag vorher – nämlich am 22. März – im Weser-Stadion statt. Wer will, kann also live bei beiden Partien dabei sein.

