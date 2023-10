buten un binnen Werder atmet auf: Bremer gewinnen im Krisenduell 2:0 gegen Berlin Stand: 28.10.2023 17:25 Uhr

Werder Bremen hat am Samstag im Heimspiel gegen Union Berlin einen Sieg geholt. Für die Bremer war es nach zuletzt drei Niederlagen in Serie ein enorm wichtiger Erfolg.

Werder hat am Samstag gegen Union Berlin drei Punkte eingefahren. Beide Teams kriselten vor der Partie. Werder hatte zuvor drei Spiele in Serie verloren. Bei den Berlinern sind es nun sogar zehn Partien, die sie nacheinander verloren haben.

In der ersten Halbzeit im Weser-Stadion konnten sich beide Teams kaum gefährliche Chancen erspielen. Nach 17 Minuten zog Leonardo Bittencourt einmal aus der Distanz ab. Sein Schuss ging jedoch neben das Tor. In der 29. Minute wurde es nach einem Zusammenspiel des Sturm-Duos Marvin Ducksch und Rafael Borré einmal etwas gefährlicher. Die Hereingabe des Kolumbianers fand aber letztlich keinen Abnehmer.

Werder geht durch ein Eigentor in Führung

Jubeln durften die Werder-Fans dann in der 38. Minute. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Ducksch fälschte Berlins Innenverteidiger Robin Knoche den Ball per Kopf ins eigene Tor ab. Mit der 1:0-Führung für die Bremer ging es auch in die Halbzeit. Zu Beginn des zweiten Durchgangs hätte Romano Schmid fast auf 2:0 für Werder erhöht. Der Österreicher zog mit Tempo in den Strafraum ein, zielte aber knapp neben das Tor.

In die Karten spielte es den Bremern, dass Union ab der 61. Minute nur noch zu zehnt war. Für ein überhartes Foulspiel an Schmid sah Rani Khedira die Rote Karte. Schmid war auch an der nächsten guten Werder-Chance beteiligt. In der 71. Minute brachte er mit viel Gefühl den Ball in den Strafraum. Der Kopfball von Ducksch ging jedoch neben das Tor.

Ducksch sorgt für die Entscheidung

Besser machte es der Bremer Stürmer dann in der 75. Minute. Nach einem Traumpass von Milos Veljkovic tauchte Ducksch vor dem Berliner Tor auf und lupfte den Ball über Keeper Frederik Rönnow hinweg zum 2:0 ins Tor. Von den Berlinern kam im Anschluss nichts mehr, sodass Werder den Sieg sicher über die Zeit bringen konnte. Der eingewechselte Justin Njinmah hätte in der Nachspielzeit gar fast noch auf 3:0 erhöht (90.+5).

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Nachrichten, 28. Oktober 2023, 18 Uhr