buten un binnen Wer wird der Halbfinal-Gegner der Pinguins? 3 Kandidaten sind übrig Stand: 26.03.2024 14:14 Uhr

Vier Teams kämpfen in den Play-offs noch um die zwei verbliebenen Plätze im Halbfinale. Ein möglicher Gegner der Bremerhavener könnte am Dienstagabend schon ausscheiden.

Von Karsten Lübben

Nachdem sich die Fischtown Pinguins souverän im Viertelfinale der Play-offs gegen den ERC Ingolstadt durchgesetzt haben, hat das Team von Coach Thomas Popiesch zwei freie Tage erhalten. Am Mittwoch geht es dann weiter mit der Vorbereitung auf das Halbfinale. Offen ist allerdings noch, auf welchen Gegner sie dann in der ersten Partie der Serie am Ostermontag (14 Uhr) treffen.

Vier Teams sind dabei noch möglich. Als Sieger der Hauptrunde dürfen die Bremerhavener gegen das Team antreten, das in der Hauptrunde wiederum am schlechtesten abgeschnitten hat. Neben den Pinguins hat auch der EHC München bereits sein Halbfinal-Ticket sicher. Die Münchner konnten sich mit vier Siegen in vier Spielen gegen die Grizzlys Wolfsburg durchsetzen.

Fliegt Mannheim am Dienstagabend aus den Play-offs?

In der Hauptrunde hat der amtierende Meister aus Bayern dieses Mal lediglich den fünften Platz belegt. Er ist deshalb ein möglicher Gegner der Pinguins. Definitiv nicht werden diese gegen die Eisbären Berlin (Zweiter der Hauptrunde) und die Straubing Tigers (Dritter der Hinrunde) spielen.

Derzeit sind in den Play-offs jedoch noch zwei Teams dabei, die die Hauptrunde schlechter als München abgeschlossen haben. Die Adler Mannheim sind Siebter geworden. Sollten sie sich im Viertelfinale durchsetzen, wären sie der Gegner der Pinguins. Aktuell schaut es allerdings schlecht für die Mannheimer aus. Gegen die Eisbären Berlin liegen sie nach vier Spielen mit 1:3 zurück. Schon am Dienstagabend (19 Uhr) könnte ihr Ausscheiden im fünften Spiel in Berlin besiegelt werden. Alfred Prey scheint nicht mehr an das große Comeback der Adler zu glauben. "Am Ende bleiben nur noch Schwenningen oder München über", sagte der Teammanager am Montag zu buten un binnen.

Spannende Serie zwischen Straubing und Schwenningen

Ohne die Mannheimer würden zunächst die Schwenninger Wild Wings in den Fokus. Das Team aus Baden-Württemberg ist Sechster in der Hauptrunde geworden und liefert sich bisher eine umkämpfte Serie mit Straubing. Nach vier Partien steht es 2:2. Am Dienstagabend (19:30 Uhr) steht das fünfte Spiel in Straubing an.

Sollten sowohl Mannheim und Schwenningen die Segel streichen müssen, treffen die Pinguins auf die Münchner. Damit käme es zur Wiederholung des Viertelfinales der Vorsaison. Damals gewannen die Bremerhavener die ersten beiden Spiele, verloren letztlich aber noch mit 2:4.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 26. März 2024, 18:06 Uhr