buten un binnen Vor Eishockey-Duell: Fußball-Bundestrainer unterstützt Pinguins-Gegner

Die Bremerhavener haben im ersten Halbfinal-Spiel mit einem 3:0 vorgelegt. Julian Nagelsmann drückt heute Abend aber den Münchnern im zweiten Playoffs-Spiel die Daumen.

Mit dem Sieg gegen die Münchner haben die Pinguins zu Beginn der Halbfinal-Serie ein Ausrufezeichen gesetzt. Wenngleich Fischtown gern das Image des Underdogs pflegt, ist nach dem ersten Platz in der Hauptrunde mittlerweile auch der Konkurrenz klar, dass die Bremerhavener ernst genommen werden müssen. Dennoch waren wohl auch die Münchner überrascht darüber, dass sie mit 0:3 aus der Eisarena gefegt wurden.

Für eine riesige Freude sorgte dies indes bei den Fischtown-Fans. Sie hoffen darauf, dass ihr Team am Mittwochabend (19 Uhr) auswärts den zweiten Sieg holen wird. Ein in Deutschland bekannter Name wünscht indes den Münchnern den Einzug in das Endspiel: Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann hofft darauf, dass der EHC sich durchsetzen wird.

Werders Zetterer: "Haut die Münchner weg"

"Ich drücke dem EHC München die Daumen im Halbfinale", sagte Nagelsmann am Sonntag vor der Partie in einem auf der Seite der DEL veröffentlichten Video. "Ich glaube fest daran, dass ihr ins Finale kommt, weil ihr euch durch die Hauptrunde, die sehr schwer war, gekämpft habt und dann in den Play-offs sehr souverän aufgetreten seid ", so der 36-Jährige, der bis zum März 2023 den FC Bayern trainiert hat und schon einige Male die Heimspiele des EHC besucht hat.

Einen prominenten Fürsprecher haben aber auch die Pinguins. Michael Zetterer baut darauf, dass die Bremerhavener sich durchsetzen. "Haut die Münchner weg", so der Werder-Keeper, der selbst in München geboren wurde. "Bremen hält zusammen."

