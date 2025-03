buten un binnen Trennung zum Saisonende: Jung erhält bei Werder keinen neuen Vertrag Stand: 13.03.2025 11:21 Uhr

Die Bremer haben am Donnerstag verkündet, dass Anthony Jungs Zeit bei Werder im Sommer endet. Der Klub will auf der Position des Innenverteidigers "neue Impulse setzen".

Jung kam im Sommer 2021 nach dem Abstieg in die 2. Liga zu Werder. Nach insgesamt vier Jahren muss der 33-Jährige den Klub nach der Saison verlassen, denn Werder wird den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht noch mal verlängern.

"Wir haben Tony unsere Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Mit Blick auf die neue Saison wollen wir auf der Position eine Veränderung vornehmen, neue Impulse setzen und auch darüber zur Weiterentwicklung der Mannschaft beitragen", erklärt Werders Sportlicher Leiter Peter Niemeyer in einer Mitteilung des Klubs.

Jung kam bei den Bremern zunächst auf der Position des linken Außenverteidigers und später dann als linker Innenverteidiger in der Dreierkette zum Einsatz. In dieser Saison hat er in der Bundesliga bisher 24 von 25 möglichen Partien bestritten. Dabei stand er 19-mal in der Startelf.

