buten un binnen Schnappt sich Werders Weidauer das "Tor des Monats"?

Ihr Treffer aus 30 Metern war ein echter Hammer – am Samstag könnte Sophie Weidauer dafür die begehrte Sportschau-Auszeichnung erhalten. Ihre Vorfreude ist riesig.

Von Finny Anton

Steckbrief: Sophie Weidauer Alter: 22 Jahre

Geboren: in Stollberg/ Erzg.

Größe: 168 Zentimeter

Position: Sturm Vereine:

SV Tanne Thalheim

FC Ergebirge Aue

1. FFC Turnibe Potsdam

SV Werder Bremen Werder-Bilanz gesamt:

Bundesliga-Tore: 10

Bundesliga-Spiele: 31

DFB-Pokalspiele: 3

Sophie Weidauer lächelt, als sie an ihr tolles Auswärtstor gegen Eintracht Frankfurt zurückdenkt. Das war eine Wucht, ein cleverer Spielzug der Werder-Stürmerin, gemeinsam mit ihren Mitspielerinnen durchgezogen über das halbe Spielfeld.

Vier Wochen ist es nun her, und im ersten Moment hatte sie bei aller Freude über diesen furiosen Distanzschuss aus 30 Metern nur daran gedacht, wie wichtig dieses Tor und die drei Auswärtspunkte für Werder gewesen sind, erzählt sie in einem Mediengespräch.

Und umso größer war für Weidauer ihre Überraschung, als sie dann mit ihrem Sensationsschuss für das "Tor des Monats" der ARD-Sportschau nominiert wurde. "Alle um mich herum waren sehr stolz", freut sich Weidauer.

Ich musste erstmal mein Handy auf stumm stellen, weil so viele Nachrichten kamen.

(Sophie Weidauer, Werder-Stürmerin)

Werder-Frauen kämpfen im Pokal-Viertelfinale

Neben Leon Jensen, Mario Engels, Antonio Foti und Alex Garcia hat sie als einzige Frau eine Chance auf die sportliche Ehrung. Doch bevor der Gewinner oder die Gewinnerin am Samstagabend verkündet wird, steht direkt das nächste Auswärtsspiel vor der Tür.

Denn am 23. November wartet Fortuna Köln auf die Bundesligistinnen vom SV Werder. Zwei Klassen über dem Regionalligisten steht das Team von der Weser um Trainer Thomas Horsch als klarer Favorit fest.

Ein Sieg gegen Fortuna Köln – egal wie

Der Druck ist groß, ein Pflichtsieg muss her. Trotzdem zeigt sich Weidauer zuversichtlich.

Der Anspruch der Mannschaft ist es, dass wir das Pokalspiel gewinnen. Am Ende ist es egal wie. Wir wollen einfach die nächste Runde erreichen.

(Werder-Stürmerin Sophie Weidauer)

Egal wie das Achtelfinale endet, auch nach dem Spiel bleibt es für die 22-Jährige spannend, wenn die Sportschau das "Tor des Monats" verkündet. Sie selbst wird dann im Mannschaftsbus von Köln nach Bremen sitzen – ganz ohne Livestream. Weidauer will sich überraschen lassen und wartet wieder auf die Nachrichten auf ihrem Handy.

Nächster Erfolg für Weidauer

Im Sommer 2023 wechselte Weidauer vom 1.FFC Turbine Potsdam zu Werder Bremen.

Für Weidauer läuft es derzeit ziemlich gut. Schon ihre erste Saison beim SV Werder Bremen beendete die Stürmerin mit acht Treffern als Torjägerin. Auch einen Anriss des linken Fußinnenbandes im August hat sie inzwischen gut überwunden.

Nun hat Bundestrainerin Kathrin Peter die junge Spielerin auch noch für die nächsten Spiele der U23-Nationalmannschaft nominiert.

Für mich ist es immer wieder eine Ehre, den Adler auf der Brust zu tragen. In der U23 kann ich dann auch wieder auf internationaler Ebene Spielpraxis sammeln.

(Sophie Weidauer, Werder-Stürmerin)

Die nächsten Chancen dazu hat sie am 28. November gegen Spanien in Unterhaching und am 2. Dezember gegen Gastgeber Belgien in Tubize. Neben Sophie Weidauer sind auch die grün-weißen Stürmerinnen Larissa Mühlhaus und Tuana Mahmoud im Team der U23.

Aber am Samstag sind ihre Gedanken erstmal woanders. Für das "Tor des Monats" kann noch bis zum 23. November um 19 Uhr online unter Sportschau.de abgestimmt werden.

