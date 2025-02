buten un binnen Pinguins verlieren bei Rückkehr in die Eisarena 1:3 gegen Ingolstadt Stand: 02.02.2025 16:40 Uhr

17 Tage nach dem Ammoniak-Vorfall konnten die Bremerhavener wieder eine Partie in der Eisarena austragen. Gegen den Tabellenführer ERC Ingolstadt kassierten sie eine Niederlage.

Nach zehn Minuten lagen die Pinguins 0:1 zurück. Der Torschütze für die Ingolstädter war Austin Keating. Mit diesem Ergebnis gingen die Bremerhavener auch in die Pause. In der 26. Minute erhöhte der ERC auf 2:0. Nach einem starken Solo tunnelte Riley Sheen Pinguins-Keeper Kristers Gudlevskis. Kurz vor dem Ende des zweiten Drittels konnte Jan Urbas für die Bremerhavener noch auf 1:2 verkürzen (38.).

Die Fans in der Eisarena besaßen daher die Hoffnung, dass Fischtown den Tabellenersten vielleicht doch noch ins Straucheln bringt. Direkt zu Beginn des dritten Drittels erhöhte Ingolstadt jedoch auf 3:1. Den Treffer von Wayne Simpson schauten sich die Unparteiischen nochmal im Video an, weil womöglich ein Foul an Gudlevskis vorlag. Letztlich war aber alles regelkonform (41.).

In der 45. Minute hätte Urbas mit seinem zweiten Treffer beinahe auf 2:3 verkürzt. Erneut schauten sich die Schiedsrichter die Szene nochmal im Video an. Da der Puck allerdings nicht komplett die Torlinie überquert hatte, blieb es beim 1:3. Kurz vor dem Ende des Spiels nahmen die Bremerhavener Keeper Gudlevskis vom Feld, um in Überzahl angreifen zu können. Ein Tor gelang aber nicht mehr, es blieb beim 1:3.

Für die Pinguins war dies die sechste Niederlage in den vergangenen sieben Spielen. Das nächste Mal gefordert sind sie nach der Länderspielpause am 14. Februar (19:30 Uhr) im Heimspiel gegen die Eisbären Berlin.

