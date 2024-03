buten un binnen Pinguins-Tickets heiß begehrt: 2 Play-off-Spiele schon ausverkauft Stand: 07.03.2024 11:32 Uhr

Noch bevor die reguläre Eishockey-Saison beendet ist, sind die Eintrittskarten für die ersten beiden Heimspiele der Fischtown Pinguins bereits vergriffen.

Von Petra Philippsen

Am Freitagabend steigt für die Fischtown Pinguins das letzte Spiel der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) – und der Showdown mit den Eisbären in Berlin um Tabellenplatz eins findet vor einer imposanten Kulisse von 14.200 Zuschauern statt.

So groß sind die Kapazitäten in der Eisarena Bremerhaven zwar bei Weitem nicht, aber die Eishockey-Begeisterung könnte an der Nordsee derzeit kaum größer sein. Das zeigt sich daran, dass die Tickets für die ersten beiden Play-off-Heimspiele bereits ausverkauft sind, wie der Verein buten un binnen auf Anfrage bestätigte. Alles vergriffen, und das, bevor der Gegner in dieser Viertelfinal-Runde überhaupt feststeht.

Pinguins steigen direkt im Viertelfinale ein

Bekannt sind den Pinguins-Fans bisher nur die Termine der Heimspiele: Am 17. März (Uhrzeit noch offen) und am 22. März findet das erste und dritte Spiel statt. Die zweite Partie der Best-of-seven-Serie wird am 19. oder 20. März auswärts ausgetragen. Da die Bremerhavener die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte spielen und die Hauptrunde auf einem der ersten beiden Tabellenplätze beenden, müssen sie die 1. Play-off-Runde nicht bestreiten.

Termine der DEL-Playoff-Runden:

1. Playoff-Runde: 10.März, 12.März, 14.März*

Viertelfinale: 16./17.März, 19./20.März, 22.März, 24.März, 26.März*, 28.März*, 30.März*

Halbfinale: 01.April, 03.April, 05.April, 07.April, 09./10.April*, 11./12.April*, 13./14.April*

Finale: 17.April, 19.April, 21.April, 23.April, 26.April*, 28.April*, 30.April*

*falls notwendig

Mehr zum Eishockey:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 7. März 2024, 18:06 Uhr