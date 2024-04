buten un binnen Pinguins im Finale? Verfolgen Sie Spiel 5 in unserer Live-Reportage! Stand: 08.04.2024 15:25 Uhr

Gewinnen die Bremerhavener am Dienstag (19:30 Uhr) erneut gegen den EHC München, zieht Fischtown ins Endspiel ein. Bei uns können Sie die gesamte Partie live verfolgen.

Was die Fischtown Pinguins in dieser Saison leisten, ist schlichtweg sensationell. Nachdem die Bremerhavener in der DEL bereits die Hauptrunde als Erster abgeschlossen haben, stehen sie nun vor dem Einzug in das Finale um die Deutsche Meisterschaft.

Nach dem 3:2-Auswärtserfolg am Sonntag führen die Pinguins in der Halbfinal-Serie gegen den EHC München mit 3:1. Ein weiterer Sieg fehlt ihnen noch, um im Finale dabei zu sein. Holen können die Bremerhavener diesen schon am Dienstag, wenn sie um 19:30 Uhr das fünfte Spiel gegen die Münchner bestreiten.

Axel Pusitzky und Heiko Neugebauer sind die Kommentatoren beim fünften Spiel der Halbfinal-Serie zwischen den Pinguins und dem EHC München.

Auf die Unterstützung ihrer Fans können die Pinguins dabei weiterhin zählen, denn die Eisarena ist natürlich wieder ausverkauft. Falls Sie kein Ticket ergattern konnten, können Sie mit unserer Audio-Livereportage das Spiel am Dienstag dennoch verfolgen. Um 19:30 Uhr melden sich unsere Sport-Reporter Axel Pusitzky und Heiko Neugebauer aus der Eisarena und kommentieren das gesamte Spiel live und in voller Länger auf butenunbinnen.de.

