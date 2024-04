buten un binnen Pinguins hoffen bei ihrem Eishockey-Märchen aufs "ultimative Happyend" Stand: 11.04.2024 21:00 Uhr

Am Mittwoch startet die Finalserie gegen Berlin und die Bremerhavener würden ihre furiose Saison zu gerne mit dem ersten Meistertitel krönen. Leicht wird es nicht.

Von Petra Philippsen

Zwei Tage Pause liegen hinter den Fischtown Pinguins. Zwei Tage, in denen die Eishockey-Profis aus Bremerhaven Zeit hatten, um wirklich zu begreifen, was ihnen da am Dienstagabend für ein sensationeller Coup gelungen war.

Finale, tatsächlich. Ganz echt. Der deutsche Meistertitel zum Greifen nahe. "Mittlerweile ist es angekommen", sagt auch Alfred Prey, der Macher der Pinguins im Gespräch mit buten un binnen: "Das letzte Spiel gegen München war so emotional und hat uns so mitgenommen – aber jetzt hat es jeder bei uns realisiert."

Finale wird kein Selbstläufer

Realisiert, dass dieses Eishockey-Märchen von der Nordsee wahr geworden ist und nun wünschen sich die Pinguins nur noch eines: "Wir hoffen natürlich auf das ultimative Happyend", sagt Prey.

Und es wäre sicherlich das perfekte Ende dieser furiosen Saison. Die Kirsche auf der Eistorte, wenn es für die Pinguins auch noch mit dem Meistertitel klappen sollte. Doch bei aller Euphorie, die der kleine Klub in Bremerhaven ausgelöst hat, wird die Finalserie sicherlich kein Selbstläufer.

Berlin "wird uns alles abverlangen"

"Wir hoffen, dass wir an die Form der vergangenen Spiele anknüpfen können und eine super Finalserie spielen", so Prey. Doch die Eisbären Berlin sind als neunmaliger Champion nicht zu unterschätzen. Und das wird auch in Bremerhaven niemand tun.

So einfach wird das nicht sein. Die Eisbären haben bewiesen, dass sie sehr stark spielen können und ein Gegner sind, der uns alles abverlangen wird.

(Pinguins-Manager Alfred Prey bei buten un binnen)

Höhenflüge gehören nicht zur DNA des Klubs und so gehen die Pinguins auch in ihre erste Finalserie demütig, aber dennoch wissen sie, was sie können. Dass sie die Hauptrunde vor den Berlinern gewonnen haben, war schließlich kein Zufall. "Es wird ein Duell auf Augenhöhe, 50:50", glaubt Prey: "Und am Ende wird immer die Tagesform entscheiden. Und ich hoffe, dass wir immer etwas die Nase vorn haben werden." Am kommenden Mittwoch wird sich zeigen, ob der erste Schritt in Richtung Happyend gelungen ist.

Termine der Play-off-Finalspiele: Spiele Datum Uhrzeit Heim Spiel 1 17. April 19:30 Uhr Bremerhaven Spiel 2 19. April 19:30 Uhr Berlin Spiel 3 21. April 15:30 Uhr Bremerhaven Spiel 4 23. April 19:30 Uhr Berlin Spiel 5 26. April 19:30 Uhr Bremerhaven Spiel 6 28. April 14 Uhr Berlin Spiel 7 30. April 19:30 Uhr Bremerhaven

Mehr zum Eishockey:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 11. April 2024, 18:06 Uhr