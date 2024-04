buten un binnen Pinguins-Coach Popiesch vor "wichtigsten Spielen seiner Karriere" Stand: 14.04.2024 06:00 Uhr

Die Eishockey-Finalserie gegen Berlin wird für Thomas Popiesch auch zur Reise in seine Vergangenheit. Und sie könnte seine Trainer-Ära in Bremerhaven krönen.

Für Thomas Popiesch schließt sich in der nächsten Woche der Kreis. In Ost-Berlin, wo er vor 58 Jahren geboren wurde, wo er beim SC Dynamo Berlin mit dem Eishockeyspielen begann. Und wo er nach einem Fluchtversuch aus der DDR im Alter von 17 für vier Jahre im Gefängnis landete. In dieses Berlin kehrt Popiesch nun als Erfolgstrainer der Fischtown Pinguins zurück und kämpft um den ersten Meister-Titel seiner Karriere.

Manchmal passieren eben jene Dinge im Sport, die vielleicht einfach passieren sollen. Der kleine Klub aus Bremerhaven, jahrelang der Außenseiter zwischen den finanzstärkeren Schwergewichten der Deutschen Eishockey-Liga, hat sich nach einer geradezu sensationellen Saison bis ins Finale durchgeboxt. Und dort warten die Eisbären Berlin, die sind Rekordmeister.

Prey: "Zeigen, was er für ein Toptrainer ist"

Für die Fischtown Pinguins kommt diese Chance auf den Titel so schnell wohl nicht wieder. Es heißt also: jetzt oder nie. Doch auch für Popiesch könnte es die Krönung seiner Laufbahn werden. Die Gerüchte sind längst mehr als Gerüchte, dass er die Pinguins am Saisonende verlassen wird. Einen schöneren Abschluss seiner achtjährigen Ära in Bremerhaven könnte Popiesch nicht finden.

Für Thomas sind das vielleicht die wichtigsten Spiele seiner Karriere. Jetzt kann er zeigen, was für ein Toptrainer er ist. Ich glaube schon, dass ihn das ganz besonders reizt, diese Serie für sich und damit für uns zu entscheiden.

Und wie ihn das reizt. Seit er 2016 den Trainerposten in Bremerhaven übernahm, hatte er die Teams geprägt und die Art, wie sie Eishockey spielten. In jedem Jahr führte er die Pinguins in die Play-offs.

Weiter als bis ins Viertelfinale waren sie nie gekommen, bis jetzt. "Wegen Thomas steht die Mannschaft da, wo sie steht", betonte auch der neue Team-Manager Sebastian Furchner bei buten un binnen, "er ist ein absoluter Fachmann und sieht das Spiel wie nur ganz wenige."

Duell um Hauptrundensieg ging an Bremerhaven

Vier Spiele müssen die Pinguins gewinnen, damit das Eishockey-Märchen von der Nordsee sein Happyend bekommt. Dass das gegen den früheren Angstgegner Berlin möglich ist, haben die Bremerhavener Anfang März schon bewiesen. Im direkten Duell um den Hauptrundensieg bezwangen sie die Eisbären in deren Halle. Für Popiesch war es ein erster Vorgeschmack dieser sehr emotionalen Rückkehr in seine Vergangenheit.

"Das war hundertprozentig besonders", sagte Popiesch danach im Gespräch mit buten un binnen. Obwohl es dem eher nüchtern und stets kontrolliert wirkenden Trainer nicht so behagt, über Gefühliges zu sprechen. "Es war hier in Berlin ein sehr emotionales Erlebnis für mich", fügte Popiesch hinzu, "mit einigen hier bin ich noch groß geworden und mit dem Betreuer der Eisbären habe ich zusammengespielt."

Viele Erinnerungen an ein bewegtes Leben begleiten Popiesch. 16 Jahre als Spieler auf dem Eis, 18 Jahre als Trainer an der Bande. Mit dieser Finalserie in Berlin schließt sich der Kreis für ihn. Ob mit Happyend oder ohne.

