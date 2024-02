buten un binnen Pinguins Bremerhaven schlagen Wolfsburg im Nordduell mit 3:2 Stand: 18.02.2024 16:49 Uhr

Wer ist die Nummer eins im Eishockey-Norden? Diese Frage beantworten die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven in dieser Saison bislang sehr eindeutig für sich.

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben bereits zum vierten Mal in dieser Saison das Nordduell in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Der Tabellenzweite gewann am Sonntag mit 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) bei den Grizzlys Wolfsburg.

Skyler McKenzie brachte die Bremerhavener in der 16. Minute in Führung. Colt Adam Conrad erhöhte zu Beginn des zweiten Drittels auf 2:0 (25.). Nicht einmal zwei Minuten nach dem Wolfsburger Anschlusstreffer durch Darren Archibald (49.) stellte Neuzugang Blaz Gregorc (51.) den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Die Grizzlys kamen nur noch zum 2:3 durch Spencer Machacek (59.).

