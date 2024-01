buten un binnen Pinguins Bremerhaven rutschen nach 2:4-Pleite von der Tabellenspitze Stand: 21.01.2024 19:37 Uhr

Drei frühe Gegentore in Unterzahl – das war am Sonntag zuviel für das Eishockey-Team der Fischtown Pinguins, um das Spiel gegen Meister München noch drehen zu können.

Von Petra Philippsen

Am Freitagabend hatten die Fischtown Pinguins mit einem erkämpften 2:1-Sieg gegen Mannheim die Führung in der Deutschen Eishockey Liga noch verteidigt. Am Sonntag mussten die Bremerhavener die Eisbären Berlin an sich vorbei ziehen lassen.

Das Berliner Team von Trainer Serge Aubin schlug die Löwen Frankfurt mit 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) und zog so an den Norddeutschen vorbei. Die Pinguins hätten einen Punkt benötigt, um die Spitze zu verteidigen. Doch bei Meister München kassierte das Team von Coach Thomas Popiesch eine 2:4 (0:3, 2:1, 0:0)-Niederlage.

Schneller 0:3-Rückstand für Bremerhaven

Am Ende des ersten Drittels stand es 0:3 aus Sicht der Pinguins – alle drei Gegentore hatten sie in Unterzahl kassiert. Markus Eisenschmid (9. Minute), Austin Ortega (17. Minute) und Christopher DeSousa (19. Minute) trafen für München.

Von diesem Tiefschlag erholten sich die Bremerhavener nicht mehr, obwohl sie wacker weiter kämpften. Christian Wejse schoss in der 25. Minute zwar den 1:3-Anschlusstreffer, im Schlussdrittel erhöhte Veit Oswald (35. Minute) jedoch auf 4:1. Mit dem 2:4-Treffer von Dominik Uher schöpften die Pinguins drei Minuten vor der Schlusssirene noch einmal Hoffnung, doch München verteidigte den Vorsprung clever genug und holte sich den Sieg.

