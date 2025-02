buten un binnen Oh weh, Werder – der Bremer Angstgegner kommt ins Weser-Stadion Stand: 14.02.2025 15:28 Uhr

Das Hinspiel in Hoffenheim war turbulent. Erst 0:3, dann 4:3. Am Ende jubelte Werder. Doch Werders letzter Heimsieg gegen Hoffenheim ist fast elf Jahre her.

Auf dem angestrebten Weg in den Europapokal darf der Angstgegner für Werder Bremen dieses Mal kein Stolperstein werden. Fast elf Jahre lang warten die Grün-Weißen auf einen Heimsieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Als es letztmals einen Dreier gegen die Kraichgauer gab, saß noch ein gewisser Robin Dutt als Trainer auf der Werder-Bank.

Die Bremer Treffer erzielten Philipp Bargfrede, Santiago Garcia und Nils Petersen. Doch mit dieser Negativserie wollen sich die Bremer nicht groß beschäftigen. Sie denken lieber an das turbulente Hinspiel, als Werder aus einem 0:3 noch ein 4:3 machte. Dreifacher Torschütze damals: Jens Stage, der zuvor nicht unbedingt als Torjäger aufgefallen war.

Werder bangt um Jens Stage

Im Hinspiel gegen Hoffenheim konnte Werder einen 0:3-Rückstand noch drehen – denn allein Jens Stage (Mitte) traf drei Mal.

Ausgerechnet der Matchwinner aus dem Spiel in Hoffenheim droht am Sonntag um 15:30 Uhr auszufallen. Stage plagt sich mit muskulären Problemen herum, die ihn zuletzt schon in München behinderten. Ein Ausfall des Dänen wäre bitter für die Gastgeber. "Weniger aufgrund des Hinspiels. Natürlich darf er das gerne wiederholen. Aber vor allem, weil er ein wichtiger Spieler für uns ist", sagte Werder-Coach Ole Werner über den in dieser Saison so treffsicheren Mittelfeldspieler.

Während hinter Stage also noch ein dickes Fragezeichen steht, hat sich die personelle Situation an der Weser ansonsten im Vergleich zum Bayern-Spiel vor einer Woche deutlich entspannt. Romano Schmid, Leonardo Bittencourt und Senne Lynen setzten am Freitag zwar noch einmal mit dem Training aus, sie stehen gegen Hoffenheim aber zur Verfügung.

Stürmt Silva gemeinsam mit Ducksch?

Andre Silva könnte gemeinsam mit Marvin Ducksch im Werder-Sturm gegen Hoffenheim auflaufen.

"Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Bei allen Dreien wird es für Hoffenheim reichen", sagte Werner. Fehlen wird dagegen Kapitän Marco Friedl (Innenbandzerrung). Auch für Keke Topp kommt die Partie nach seinem Syndesmosebandriss noch zu früh, der Angreifer ist aber immerhin zurück im Training. "Keke hat noch keine komplette Einheit mit dem Team absolviert. Er macht aber einen stabilen Eindruck", sagte Werner über den jungen Stürmer.

Deutlich weiter ist da André Silva. Die Leihgabe von RB Leipzig könnte am Sonntag erstmals in der Bremer Startelf stehen, nachdem er in München bereits sein Debüt für die Norddeutschen gefeiert hatte. "Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Er hat sich gut eingefügt, was im Winter nicht immer einfach ist", sagte Werner über den Stürmer. "Er wird in den nächsten Spielen sicherlich wichtig für uns werden." Vielleicht schon gegen Hoffenheim und dann eventuell auch zusammen mit Marvin Ducksch.

Silva und Ducksch zusammen kann ich mir auch vorstellen. Wir haben vorn jetzt viele verschiedene Spielertypen, das ist gut so.

(Werder-Trainer Ole Werner)

