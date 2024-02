buten un binnen Nase abgerissen – Pinguins-Profi Wejse will bald wieder aufs Eis Stand: 05.02.2024 12:56 Uhr

Der Schreck war groß bei den Fischtown Pinguins, besonders bei Christian Wejse: Dem Dänen wurde bei einem Check vor zehn Tagen die Nase abgetrennt. So geht es ihm jetzt.

Von Petra Philippsen

Christian Wejse hatte den großen Schmerz sofort gespürt, als er in der Partie gegen die Nürnberg Ice Tigers frontal mit dem Kopf in die Plexiglasscheibe über der Bande gekracht war. Ein missglückter Check, das passiert im Profi-Eishockey dauernd. Und die Spieler sind an die Härte gewöhnt.

Doch dieses Mal war es anders und der Profi der Fischtown Pinguins hatte zunächst gar nicht realisiert, wie schwer er sich verletzt hatte, wie er der "Nordsee-Zeitung" nun erzählte.

Ich erinnere mich an viel Blut und dachte, meine Nase wäre gebrochen. Erst, als der Teamarzt mir berichtete, dass die Schiedsrichter meine Nase auf dem Eis gefunden haben, wurde mir klar: Sie ist amputiert.

(Pinguins-Profi Christian Wejse in der "Nordsee-Zeitung")

Wejses Comeback ist offen

Der dänische Angreifer Christian Wejse spielt seit 2022 bei den Fischtown Pinguins.

Der Schreck saß tief bei den Fischtown Pinguins. Der 25-jährige Däne wurde direkt im Krankenhaus operiert und betreut. Vor einer Woche wurde Wejse entlassen. Ob das Halbvisier an seinem Helm beim Zusammenprall die Amputation verursacht hat, kann er nur vermuten. Auch, wie es mit der Heilung seiner Nase weitergeht, ist noch unklar.

Doch für ihn steht fest: Er will so schnell wie möglich wieder aufs Eis. Wejse hofft, dass er in dieser Saison noch einmal bei den Fischtown Pinguins mitmischen kann. Ob das realistisch ist, bleibt abzuwarten.

Mehr zum Eishockey:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 5. Februar 2024, 18:06 Uhr