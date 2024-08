Liveticker Live-Ticker der Trauerfeier für Lemke: Gottesdienst hat begonnen Stand: 23.08.2024 10:38 Uhr

Bremen nimmt bei einer Trauerfeier im Dom Abschied von Willi Lemke. Der Ex-Werder-Manager und Politiker war überraschend im Alter von 77 Jahren verstorben.

11:23 Uhr - Pastorin würdigt Lebenslauf Willi Lemkes

In ihrer Predigt erinnert Pastorin Esther Joas an die zahlreiche Stationen im bewegten Leben Willi Lemkes und hebt seine Tatkraft und Kampfgeist hervor. "Aufgeben können wir bei der Post" zitiert sie den ehemaligen Werder-Manager.

11:08 Uhr - Live-Übertragung auch vor dem Dom

Zuschauer bei der Liveübertragung der Tauerfeier für Willi Lemke vorm Dom in Bremen

Auf einer großen Leinwand wird die Trauerfeier auch auf den Marktplatz übertragen, damit alle Bremerinnen und Bremer dabei sein können.

11:04 Uhr - Glocken läuten den Gottesdienst ein

Mit dem Orgelvorspiel von J.S. Bach: Praeludium C-Dur beginnt der Gottesdienst im Bremer Dom. Pastorin Esther Joas der St. Remberti Gemeinde spricht nun zu den Trauernden.

10:54 Uhr - Trauriger Ailton auf dem Weg in den Dom

Ailton vor der Trauerfeier für Willi Lemke vorm Dom in Bremen

Der Stürmer, der Werder 2003/04 zum Double-Sieg schoss, wurde 1998 von Willi Lemke aus Brasilien geholt. Ailton bezeichnete Lemke als einen Freund.

10:48 Uhr - Rudi Völler ist auch dabei

Der jetzige DFB-Sportdirektor und ehemalige Werder-Spieler wurde 1982 von Willi Lemke verpflichtet: "Die Nachricht von Willi Lemkes Tod macht mich tieftraurig. Willi hat mich gemeinsam mit Otto Rehhagel zu Werder Bremen geholt und auch auf meinem weiteren Weg unterstützt. Er hat mich sogar zu meiner Vorstellung in Rom begleitet. Bis zuletzt ist der Kontakt zwischen uns nicht abgebrochen. Noch zum Auftakt unserer Heim-EM hat Willi sich mit guten Wünschen bei mir gemeldet. Mit Willi Lemke geht nicht nur eine Werder-Legende, sondern eine großartige Persönlichkeit für den gesamten deutschen Sport. Es tröstet zu wissen, dass Willi in seinen letzten Stunden von seiner Familie begleitet wurde. Ich wünsche seiner Frau, seinen Kindern und allen Hinterbliebenen viel Kraft."

Rudi Völler vor der Trauerfeier für Willi Lemke vorm Dom in Bremen

10:41 Uhr - Ex-Außenminister Sigmar Gabriel im Bremer Dom

Der SPD-Politiker wird eine Trauerrede im Dom halten. Er zählte zu den engen persönlichen Freunden Lemkes.

Sigmar Gabriel vor der Trauerfeier für Willi Lemke vorm Dom in Bremen

10:23 Uhr - Rune Bratseth aus Norwegen angereist

Rune Bratseth vor der Trauerfeier für Willi Lemke vorm Dom in Bremen

1986 holte Manager Willi Lemke Rune Bratseth von Rosenborg Tronheim an die Weser. Bis 1995 spielte der Norweger für Werder Bremen. In dieser Zeit gewann Werder 2 Deutsche Meisterschaften, 2 Pokalsiege und 1992 den Europacup der Pokalsieger.

10:15 Uhr - Marco Bode ist da

Werders Ehrenspielführer hat mit Willi Lemke gemeinsam viele Erfolge gefeiert. Im Jahr 2014 folgte Bode auf Lemke als Aufsichtsratschef. Lemkes Tod hatte Bode sehr betroffen gemacht: "Es war ein Schock, weil wir Willi alle als sehr lebendig, sehr vital und sehr aktiv wahrgenommen haben. (...) Er hat dazu beigetragen, dass ich immer bei Werder geblieben bin."

Marco Bode im Interview vor der Trauerfeier für Willi Lemke am Dom in Bremen

10:01 Uhr - Thomas Schaaf trifft ein

Der ehemalige Werder-Trainer hatte als Spieler und Trainer mit Lemke zusammengearbeitet. 1999 hatte Lemke Schaaf als Trainer eingesetzt. In seiner letzten Saison als Werder-Manager holten beide gemeinsam den DFB-Pokal.

09:50 Uhr - Vorbereitungen im Bremer Dom sind abgeschlossen

Blumengestecke, Kränze und Kerzen stehen vor einem Bild von Willi Lemke im Bremer Dom. Ab 10:15 Uhr kann der Dom betreten werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die Trauerfeier auf dem Marktplatz auf einer Leinwand zu verfolgen.

Blumengestecke, Kränze und Kerzen stehen vor einem Bild von Willi Lemke im Bremer Dom

09:30 Uhr - Die Bremer Speckflagge weht mit Trauerflor

Die Bremer Speckflagge weht mit Trauerflor vom Rathaus. Dahinter der Bremer Dom.

Am Rathaus weht die große Bremer Speckflagge heute mit schwarzem Trauerflor. Die Fahnen vor der Bremischen Bürgerschaft sind auf Halbmast geflaggt.

09:11 Uhr - Bundesliga-Mannschaft wird nicht dabei sein

Trainer Ole Werner betonte, dass es für sein Team grundsätzlich selbstverständlich gewesen wäre, bei der Trauerfeier dabei zu sein. Für die Bremer steht allerdings morgen der Bundesliga-Auftakt beim FC Augsburg an. In Abstimmung mit Lemkes Familie sei die Entscheidung gefallen, dass das Team, wie geplant, in Richtung Augsburg aufbricht. Schließlich, ist sich Werner sicher, wäre es auch in Lemkes Sinne gewesen, dass Werder sich gut auf die Partie vorbereite.

08:52 Uhr - Vorbereitungen für die Trauerfeier laufen

Die Trauerfeier wird vorbereitet.

Auf dem Platz vor dem Bremer Dom und im Dom selbst laufen die Vorbereitungen für die Trauerfeier. Sie ist öffentlich. 1.500 Menschen werden im Dom Platz haben, außerdem wird die Trauerfeier vor dem Dom auf einer Leinwand übertragen.

08:40 Uhr - Völler und Rehhagel bei Trauerfeier erwartet

Neben den Angehörigen und Freunden werden auch prominente Weggefährten Lemkes bei der Trauerfeier erwartet, zum Beispiel Otto Rehhagel oder Rudi Völler. Auch die ehemaligen Bremer Bürgermeister Jens Börnsen, Henning Scherf, Klaus Wedemeier und Carsten Sieling werden dabei sein. Außerdem ist die Trauerfeier öffentlich: Auch Bremer und Bremerinnen können sich daran beteiligen.

08:35 Uhr - Die Trauerfeier beginnt um 11 Uhr

Die Nachricht vom Tode Willi Lemkes hat viele Bremerinnen und Bremer in der vergangenen Woche geschockt. Als Manager, Mitglied des Aufsichtsrates und Chef des Aufsichtsrates hat Lemke Werder geprägt und zwischenzeitlich zu einem Topklub geformt, der dreimal die Deutsche Meisterschaft (1988, 1993, 2004), fünfmal den DFB-Pokal (1991, 1994, 1999, 2004, 2009) und einmal den Europapokal der Pokalsieger gewann. Seine Spuren in Bremen hinterließ Lemke zudem als Politiker.

Am 12. August ist Lemke überraschend im Alter von 77 Jahren verstorben. In Gedenken an ihn findet heute ab 11 Uhr eine Trauerfeier im Dom statt. Bei dieser können die Bremerinnen und Bremer sich von ihm verabschieden.

