buten un binnen "Let's-Dance" bittet zum Tanz: Geht der Sieg wieder nach Bremen? Stand: 21.02.2025 06:16 Uhr

Malika Dzumaev und Zsolt Sandor Cseke vom Grün-Gold-Club sind erneut bei der erfolgreichsten TV-Tanzshow an der Seite von Promis dabei. Dzumaev gewann 2024 furios.

Von Petra Philippsen

Der Countdown läuft für Malika Dzumaev und Zsolt Sandor Cseke. Das beliebte Profi-Tanzpaar vom Bremer Grün-Gold-Club ist auch bei der 18. Staffel auf dem Parkett von "Let’s Dance" dabei, die am Freitagabend um 20:15 Uhr in Köln startet.

Bestenfalls zwölf Shows werden die beiden bis zum Finale in den kommenden drei Monaten bestreiten und den mehr oder weniger tanzbegabten Prominenten an ihrer Seite Standard- und Lateintänze zu aufwendigen Choreografien beibringen. Dzumaev hatte die letzte Staffel an der Seite von Sänger Gabriel Kelly furios gewonnen.

Es war schon immer mein Traum, bei 'Let's Dance' mitzumachen. Aber wie es sich dann erfüllt hat, habe ich mir doch nicht erträumt. Das waren Wahnsinns-Emotionen. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich mit Gabriel als Sieger dastand.

(Profi-Tänzerin Malika Dzumaev bei buten un binnen)

"Wir wissen vorher wirklich gar nichts"

In einer der Shows von "Let's Dance" 2024 standen Dzumaev, Cseke und Kelly (rechts) gemeinsam auf der Bühne des Moulin Rouge in Köln.

Dzumaev und Cseke sind Profis durch und durch. Doch die erfolgreichste TV-Tanzshow, die von Millionen von Zuschauern live verfolgt wird, ist ein enorme Herausforderung für die beiden. Denn wirklich vorbereiten können sie sich vorab auf die Show gar nicht.

"Wir erfahren tatsächlich erst in der ersten Sendung, mit wem wir tanzen", erzählt Cseke bei buten un binnen, "wir wissen vorher wirklich gar nichts." Das heißt, sich schon mal ein paar Ideen für Choreografien zurechtzulegen, geht für die Tanz-Profis nicht. "Wir müssen ja erstmal sehen, was der Prominente tänzerisch überhaupt kann. Und daran müssen wir aufbauen, was wir überhaupt mit ihnen machen können", fügt Dzumaev hinzu.

Die 14 Promi-Teilnehmer bei "Let's Dance" 2025: Jeanette Biedermann (44), Musikerin

selfiesandra (25), Podcasterin & Content Creatorin

Marie Mouroum (32), Stuntfrau

Leyla Lahouar (28), Reality-TV-Star

Paola Maria (31), Content Creatorin

Christine Neubauer (62), Schauspielerin

Simone Thomalla (59), Schauspielerin

Roland Trettl (53), TV-Koch & "First Dates -Gastgeber"

Osan Yaran (38), Comedian

Diego Pooth (21), Golfprofi & Student

Taliso Engel (22), Para-Schwimmer

Fabian Hambüchen (37), Ex-Profisportler

Marc Eggers (38), Entertainer

Ben Zucker (41), Musiker

Seit zehn Jahren ein Team: Malika Dzumaev und Zsolt Sandor Cseke wurden von ihrem Bremer Grün-Gold-Trainer Roberto Albanese als Tanzpaar zusammengebracht.

Wünsche äußern können sie auch nicht. In der letzten Staffel hatte die 33-jährige gebürtige Russin mit Kelly einen echten Glückstreffer gelandet und das Naturtalent zu Leistungen auf dem Parkett anleiten können, dass selbst der so gestrenge Kult-Juror Joachim Llambi begeistert dahinschmolz.

Doch selbstverständlich ist das nicht, für die Profis ist es Schwerstarbeit. "Am Freitagabend erfahren wir, welchen Tanz wir am nächsten Freitag zeigen müssen", erzählt Dzumaev, "und dann sitzen wir samstags immer da und überlegen uns eine Choreografie." Gemeinsam mit Cseke ist sie seit zehn Jahren ein Tanzpaar, "wir unterstützen uns gegenseitig und Zsolt hat immer geholfen, die Choreografien machen wir gemeinsam."

Harte Arbeit und ständige Unsicherheit

2023 gewannen Malika Dzumaev und Zsolt Sandor Cseke die Profichallenge bei "Let's Dance" und Dzumaev gewann die Staffel 2024.

Und dann folgen fünf Tage lang harte Trainingsstunden im Tanzsaal, bis die Choreografie für die Show so gut wie möglich sitzt. Wenn Dzumaev und Cseke für ihre eigenen Showauftritte während des Jahres üben, dann "dauert es ein paar Monate, bis wir eine Choreografie entwickelt haben", sagt Cseke. "Manchmal diskutieren wir drei Stunden wegen zwei Schritten", fügt Dzumaev lachend hinzu.

Doch an der Seite von Prominenten muss alles rasend schnell gehen und sie sind mit ihrer ganzen Erfahrung, ihrer Kreativität und ihrem Einsatz nochmal ganz anders gefordert. Und sicher können sie nie sein, ob es gereicht hat, denn die Jury und die Zuschauer entscheiden, wer ihnen am besten gefallen hat. Und wer ausscheidet. "Aber wir freuen uns richtig darauf", sagen beide unisono, "wir sind da wie in einer Familie, das macht so viel Spaß." Und mit dem Applaus macht es die vielen harten Trainingsstunden dann vergessen.

Es ist eine schöne, aber auch sehr anstrengende Zeit. Man ist wie im Tunnel und will alles geben, um am Freitag eine schöne Choreografie zu zeigen.

(Profi-Tänzerin Malika Dzumaev bei buten un binnen)

Malika Dzumaev und Zsolt Sandor Cseke – Bremens berühmtestes Tanzpaar

