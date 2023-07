buten un binnen Kommt Superstar Ronaldo nach Bremen? Portugal sucht EM-Unterkunft Stand: 05.07.2023 19:06 Uhr

Beim Trainingsauftakt von Werder schaute sich auch eine kleine Delegation aus Portugal auf Platz 11 um. Bremen ist in ihrer Auswahl als Standort für die EM 2024.

Von Petra Philippsen

Etwa 250 Zuschauer hatte sich trotz des Sturmtiefs "Poly" am Mittwoch am Platz 11 vor dem Weser-Stadion eingefunden, um Werder beim Trainingsauftakt zuzuschauen. Unter den Zaungästen waren aber auch welche, die extra aus Portugal nach Bremen angereist waren.

Und das nur bedingt wegen des Werder-Trainings – vielmehr, um sich ein Bild der Traningsbedingungen vor Ort zu machen. Denn die portugiesische Nationalmannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo sucht einen Standort während der Europameisterschaft im nächsten Sommer in Deutschland. Und Bremen ist einer der Kandidaten.

2006 wohnte das schwedische Team in Bremen

Der portugiesische Co-Trainer Richard Evans (Mitte) und Teammanager Carlos Godinho (links) sprachen am Rande des Werder-Trainings auf Platz 11 mit Greenkeeper Tim Engelke.

Co-Trainer Richard Evans und Teammanager Carlos Godinho nutzten das Werder-Training auch für einen kurzen Experten-Plausch mit Chef-Greenkeeper Tim Engelke. In seinen Händen liegt die Qualität der Rasenplätze im und um das Weser-Stadion herum.

Mit Vertretern der Stadt und der Bremer Weser-Stadion GmbH war die kleine portugiesische Delegation bei ungemütlichem Wetter in der Hansestadt unterwegs. Bremen war bereits einmal Gastgeber für ein Team, zur WM 2006 quartierte sich die schwedische Nationalmannschaft hier ein.

Portugal noch nicht qualifiziert – plant aber für die EM

Noch ist Portugal gar nicht für die Europameisterschaft qualifiziert, doch auch dank Superstar Ronaldo auf bestem Wege dorthin.

Gerade hatte Ronaldo in seinem 200. Länderspiel seinen 123. Treffer erzielt und damit Portugal den Sieg im EM-Qualifikationsspiel gegen Island beschert. Das Turnier in Deutschland wäre das letzte große Event für den 38-jährigen Ausnahmefußballer. Und gut möglich, dass Ronaldo einige Wochen im kommenden Sommer dann in Bremen verbringt.

Zaungäste beim Werder-Training: Der portugiesische Co-Trainer Richard Evans (links) und Teammanager Carlos Godinho.

