Fragen & Antworten Keine Kohle, große Pläne: Was erwartet Baumann auf Schalke?

Der Ex-Bremer Frank Baumann hat das Schalker Angebot angenommen und wird der neue Sportchef beim Ruhrpott-Klub. In Gelsenkirchen warten große Herausforderungen auf ihn.

Von Karsten Lübben

Wie ist die sportliche Situation bei den Schalkern?

Schalke war lange Zeit ein Topklub in der Bundesliga und regelmäßiger Teilnehmer an der Champions League. Noch in der Saison 2017/18 wurden die Königsblauen Vize-Meister.



Im Anschluss folgte jedoch der rapide Absturz. Nur drei Jahre später stiegen sie im Sommer 2021 in die 2. Liga ab. Ein Jahr später gelang der Wiederaufstieg, doch nach diesem konnten die Schalker sich nicht wieder in der Bundesliga etablieren. Stattdessen ging es direkt wieder runter in Liga 2.



Dort drohte in der vergangenen Saison zwischenzeitlich sogar der Abstieg in die 3. Liga. Auch in dieser Saison mussten die Fans sich Sorgen machen. Nach dem 11. Spieltag stand der Klub auf Platz 16. Mittlerweile konnten die Schalker sich stabilisieren und auf den 11. Platz vorarbeiten. Der Klassenerhalt ist in dieser Saison nicht mehr in größerer Gefahr.

Schalke galt lange als "Chaos-Klub". Wie ist die Situation aktuell?

Hieran hat sich bei den Schalkern nicht viel geändert. Sportvorstand Peter Knäbel hatte bereits im November 2023 angekündigt, den Klub im Sommer 2024 zu verlassen. Die Zusammenarbeit wurde dann im Januar 2024 vorzeitig beendet. Sportdirektor Marc Wilmots musste im September 2024 vorzeitig gehen.



Viele Veränderungen gab es auch auf der Trainerbank. Nach dem Abstieg 2023 durfte zunächst Thomas Reis weitermachen, ehe der Klub sich in der 2. Liga nach nur sieben Spielen von ihm trennte. Sein Nachfolger Karel Geraerts kam aus Belgien mit einem tollen Ruf, weil er mit Union Saint-Gilloise in der Europa League für Furore gesorgt hatte. Auf Schalke konnte er sich aber nicht einmal ein Jahr lang halten. Er musste in dieser Saison nach dem 6. Spieltag gehen. Seit Anfang Oktober werden die Gelsenkirchener nun vom Niederländer Kees van Wonderen trainiert.

Kees van Wonderen konnte die Schalker in dieser Saison stabilisieren.

Wie ist die finanzielle Lage?

Schalke galt in der Bundesliga lange als ein Klub, bei dem die Spieler sehr viel Geld verdienen können. Mittlerweile ist der Klub jedoch äußerst klamm. Für die Saison 2025/26 drohte sogar ein Punktabzug für den Fall, dass die Schalker ihr negatives Eigenkapital von 103,3 Millionen Euro am Stichtag 31. Dezember 2023 bis zum 31. Dezember 2024 nicht reduzieren können. Dies gelang jedoch. Das negative Eigenkapital betrug am Stichtag "nur" noch 98,1 Millionen Euro. Die Verbindlichkeiten lagen bei 149,8 Millionen Euro.



Der Klub ist darauf angewiesen, seine besten Spieler für viel Geld zu verkaufen. Im Sommer 2024 wechselte der 18-jährige Assan Ouedraogo für zehn Millionen Euro zu RB Leipzig. In diesem Sommer könnten Rechtsverteidiger Taylan Bulut (19) und Mittelstürmer Moussa Sylla (25, 14 Saisontore) vor einem Transfer stehen.





Was sind die sportlichen Ziele auf Schalke?

Die Schalker wollen so schnell wie möglich zurück in die Bundesliga und sich dort dann wieder etablieren. Daraus wurde auch bei Verkündung der Baumann-Verpflichtung kein Hehl gemacht.

In den Gesprächen hat Frank sehr klar aufgezeigt, wo er Chancen und Herausforderungen sieht, um Schalke dauerhaft zurück in die Bundesliga zu führen.

(Axel Hefer, Vorsitzender des Aufsichtsrates bei Schalke 04)

Hefer betont dabei, dass Baumann die Schalker damit beeindrucken konnte, wie er Werder nach dem Abstieg 2021 trotz der finanziellen Probleme direkt und "nachhaltig" zurück in die Bundesliga geführt hat. Dies soll ihm nun auch im Ruhrpott gelingen.

Mit wem wird Baumann bei den Schalkern zusammenarbeiten?

Nach der Trennung von Knäbel im Januar 2024 wollte der Klub zunächst keinen neuen Sportvorstand installieren. Der Mangel an sportlicher Kompetenz im Vorstand war jedoch zu groß, sodass es zu einem Umdenken gab. In diesem Gremium wird Baumann mit dem Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann und Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers zusammenarbeiten.

Mit Sportdirektor Youri Mulder und Kaderplaner Ben Manga wird Frank Baumann bei den Schalkern eng zusammenarbeiten.

Im sportlichen Bereich werden Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Youri Mulder seine engsten Ansprechpartner sein. Offen ist noch, wie es über die Saison hinaus mit Trainer van Wonderen weitergeht. Ben Manga möchte angeblich den ehemaligen Weltstar Raúl als Trainer zurück nach Gelsenkirchen holen. Der Spanier trug von 2010 bis 2012 das Trikot der Königsblauen. Auch Paderborns Erfolgscoach Lukas Kwasniok wird als ein Kandidat gehandelt.

Warum ist Schalke für Baumann trotz der Probleme lukrativ?

Die finanziellen Sorgen und Ambitionen auf Schalke sind groß, sodass Baumann definitiv eine fordernde Aufgabe übernommen hat. Ebenjene Aufgabe ist zugleich allerdings auch sehr reizvoll.





Schalke 04 ist ein Verein mit unglaublicher Tradition, einer großen Fanbasis und sehr viel Potenzial.

(Frank Baumann )

In ihren Fanliedern besingen die Anhänger des S04 Klublegenden wie Fritz Szepan und Ernst Kuzorra sowie den "Mythos vom Schalker Markt." Trotz oftmals fußballerischer Magerkost in der 2. Liga strömen zu jedem Heimspiel mehr als 60.000 Fans in die Arena. Nach mehreren schlechten und aufreibenden Jahren will Baumann nun "Schalke wieder zu alter Stärke führen".

