Großes Feuerwerk im Weser-Stadion Bremen verneigt sich noch einmal vor Diego

Diegos drei Jahre bei Werder (2006-2009) genügten, um sich in Bremen Legendenstatus zu verschaffen. Zu seinem Abschiedsspiel kamen Fans, Mitspieler und ein Überraschungsgast.

Von Julian Meiser

Volles Haus, ein strahlend blauer Himmel und fantastische Stimmung: Ein Hauch Copacabana wehte am Samstagnachmittag durch Peterswerder. Beim Abschiedsspiel für den brasilianischen Spielmacher Diego trafen die Werder-Legenden auf ein international besetztes All-Star-Team.

In der illustren und kurzweiligen Partie fielen insgesamt elf Tore, drei davon erzielte Publikumsliebling Diego selbst. Endstand 5:6 für die Werder-Legenden.

Werder-Fans empfangen ihre Helden

Unter Applaus liefen zunächst die All-Stars rund um den zweifachen brasilianischen Weltmeister Cafu und portugiesischen Europameister Nani im ausverkauften Weser-Stadion ein. Wesentlich frenetischer empfingen die Zuschauer ihre Werder-Helden von früher: Torsten Frings, Frank Baumann, Per Mertesacker, Tim Borowski, Marko Marin, Ivan Klasnic und natürlich den viel besungenen "Kugelblitz" Ailton.

Ein echtes Beben ertönte, als schließlich der 40-jährige Diego den Rasen betrat. Immer wieder schallten laute "Diego"-Chöre durchs Weser-Stadion. Ein Fest für jeden Fußball-Romantiker.

Deutscher Nationalspieler ist Überraschungsgast

Ex-Werder-Stürmer Niclas Füllkrug war ein gefragtes Fotomotiv bei Diegos Abschiedsspiel.

Auch ein Überraschungsgast erschien in Bremen: England-Legionär und Nationalspieler Niclas Füllkrug. Er hatte Werder 2023 Richtung Dortmund verlassen und spielt aktuell in London bei West Ham United. Zum Einsatz auf dem Platz kam der verletzte "Lücke" zwar nicht, dafür posierte er mit vielen Fans für gemeinsame Fotos.

Ich hatte eigentlich abgesagt wegen der Trainingsplanung. Dann gab es aber kurzfristig zwei Tage frei, dementsprechend habe ich dann spontan die Reise angetreten. Ich war als Maskottchen da, als Gute-Laune-Bär. Ich habe mich auf die Bank gesetzt, das Spiel angesehen und genossen.

Fußball wurde übrigens auch gespielt: Hier ein Hackentrick von Markus Rosenberg, da ein Lattenkracher von Ailton, dort ein No-Look-Pass von Zlatko Junuzovic. Den Werder-Fans im Stadion wurde so einiges an Fußballmagie geboten. Wenngleich nicht alle Ex-Profis noch das Tempo früherer Tage auf die Straße brachten, gleitete Diego über den Platz, tanzte sich ein ums andere Mal in den gegnerischen Sechzehner. Eine La-Ola-Welle nach der anderen schwappte über die Ränge.

Feuerwerk erleuchtet den Bremer Nachthimmel

Ein minutenlanges Feuerwerk erleuchtete den Nachthimmel.

In der 90. Minute war es dann so weit: Nach Diegos drittem Tor hielt Thomas Schaaf die Anzeigetafel mit der Nummer zehn hoch. Diego verließ unter tosendem Beifall das Feld. Seine Freunde und Mitspieler standen Spalier. Eine Pyro-Show und ein minutenlanges Feuerwerk erleuchtete den Nachthimmel. Das Weser-Stadion verneigte sich vor einem der besten Techniker der Werder-Historie, per Video-Botschaften gratulierten Weltstars wie Ronaldo, Romario, Rivaldo, Kaka und Clarence Seedorf zu einer großartigen Karriere.

Dieser emotionale Abschied wird nicht nur Diego selbst, sondern auch den vielen Gästen und Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben. Er verabschiedete sich mit den Worten: "Ich liebe Werder Bremen!" Bremen sagt: "Obrigado Mágico!"

Die Torschützen

Für die Diego All-Stars trafen: Naldo (0:1), Diego (0:2), David (Diegos Sohn; 0:3), Julio Baptista (0:4), Nelson Valdez (3:5)

Für die Werder-Legenden trafen: Ailton (1:4), Kevin Schindler (2:4), Marko Marin (3:4), Diego (4:5), Kevin Schindler (5:5), Diego (5:6)

