buten un binnen Gold am Sprung – Bremer Turnerin Schönmaier in EM-Form

Gold am Sprung – Bremer Turnerin Schönmaier in EM-Form Stand: 14.04.2025 12:31 Uhr

Schöner Erfolg für Karina Schönmaier: Die 19-Jährige kam beim Turnier in Italien auf eine hohe Wertung an ihrem Paradegerät und scheint bereit für die EM in Leipzig.

Die Bremer Turnerin Karina Schönmaier hat beim Turnier, der Trofeo Città di Jesolo in Italien, einen überzeugenden Sieg am Sprung gefeiert. Trainerin Tatjana Bachmayer sprach sogar von "zwei Hammersprüngen".

Im Finale am Sonntag kam die 19-Jährige auf insgesamt 14,025 Punkte und verwies damit die Kanadierin Lia-Monica Fontaine (13,975) und die Amerikanerin Ashlee Sullivan (13,825) auf die weiteren Podestplätze. Schönmaier kommt knapp sechs Wochen vor der Europameisterschaft in Leipzig (26. bis 31. Mai) an ihrem Paradegerät zur rechten Zeit in Form.

Gestern lief es ja nicht so gut, deshalb war ich erst mal enttäuscht. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute zwei schöne Sprünge zeigen konnte und damit alles ein gutes Ende genommen hat.

(Turnerin Karina Schönmaier)

