buten un binnen "Fühle mich sehr wohl": Ducksch verlängert bei Werder Stand: 05.07.2023 07:07 Uhr

Immer wieder hatte es Gerüchte gegeben, dass Ducksch die Bremer verlassen könnte. Nun hat der Stürmer seinen Vertrag bei den Grün-Weißen vorzeitig verlängert.

Marvin Ducksch hat seinen Vertrag bei Werder Bremen vorzeitig verlängert. Der 29-jährige Stürmer war zuletzt immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden, vor allem auch, weil er Werder dank einer Ausstiegsklausel bis zum 15. Juni für eine Ablösesumme von sieben Millionen Euro hätte verlassen können.

"Marvin hatte in den letzten beiden Jahren einen großen Anteil daran, dass wir unsere Ziele erreichen konnten", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball, in einer Mitteilung des Vereins. Fritz zufolge habe Ducksch "nach seiner erfolgreichen Bundesligasaison weitere Optionen" gehabt.

Externe Inhalte von Twitter

Twitter öffnen

Ducksch selbst sagte in der Mitteilung, er wolle weiter Teil der Entwicklung Werders sein. "Ich habe immer gesagt, dass ich mich bei Werder sehr wohlfühle, sowohl in der Stadt als auch in der Mannschaft."

Über die Vertragslaufzeit machte der Klub wie üblich keine Angaben. Ducksch war im Sommer 2021 aus Hannover nach Bremen gewechselt. In der vergangenen Saison erzielte er 12 Bundesliga-Tore für Werder.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 4. Juli 2023, 18:06 Uhr