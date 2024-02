buten un binnen Fischtown Pinguins verlieren trotz Führung gegen den Tabellenletzten Stand: 02.02.2024 21:50 Uhr

Die Bremerhavener haben im Kampf um die Tabellenspitze einen Dämpfer erlitten. Gegen die Iserlohn Roosters mussten sich die Pinguins in eigener Arena mit 1:2 geschlagen geben.

Damit hatte in Bremerhaven wohl kaum jemand gerechnet: Statt weiterer Punkte in der Aufholjagd zum Tabellenersten Eisbären Berlin herrschte nach der Partie gegen die Iserlohn Roosters am Freitag nur Enttäuschung. Denn die Gastgeber verloren gegen den Tabellenletzten in der heimischen Eisarena mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

Nach torlosem ersten Drittel gingen die Pinguins im zweiten Spielabschnitt zwar durch einen Treffer von Miha Verlič (26. Minute) zunächst in Führung. Doch Rooster Colin Ugbekile glich nur wenige Minuten später aus (33.). Und im finalen Spieldrittel traf dann in der 57. Minute Nick Ritchie für die Roosters zum 2:1. Zum Ausgleich reichte es für die Pinguins in den verbleibenden Minuten nicht mehr.

Damit stehen die Pinguins nach 43 Spielen mit 83 Punkten weiter auf Platz zwei der Tabelle. Die Eisbären wiederum bauten mit einem 3:2-Sieg gegen die Adler Mannheim ihren Vorsprung auf 89 Punkte aus.

