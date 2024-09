buten un binnen Fischtown Pinguins sind schon wieder im Eishockey-Rausch Stand: 07.09.2024 19:29 Uhr

Für die Bremerhavener geht es vor dem DEL-Saisonstart in der Champions League zur Sache – und dort schlugen sie direkt den Titelverteidiger. Am Sonntag folgt Spiel zwei.

Von Petra Philippsen

Draußen herrschten 31 Grad Celsius in Bremerhaven, drinnen in der Eisarena waren es die Fischtown Pinguins, die niemand geringeren als den amtierenden Sieger der Champions-Hockey-League am Freitagabend mächtig ins Schwitzen brachten.

Und besser hätte das Team des neuen Cheftrainers Alexander Sulzer gar nicht ins sein Abenteuer Europa starten können, als mit dem 3:2-Sieg gegen Servette Genf. Für die 4.300 Pinguins-Fans fühlte es sich ganz so an, als hätte es die Sommerpause für den Vizemeister gar nicht gegeben.

Gerade so einen Gegner will man natürlich Zuhause schlagen, wenn die Fans von Anfang an Radau machen. Die ersten 20 Minuten waren wir alle etwas nervös. Aber dann haben wir Fischtown-Hockey gespielt und da weitergemacht, wo wir in der letzten Saison aufgehört haben.

(Pinguins-Torwart Maximilian Franzreb bei Magenta-TV)

Das Underdog-Image ist passé

Die vergangene Saison war für die Fischtown Pinguins wie im Rausch verlaufen. Erst Hauptrundensieger, dann ins Play-off-Finale eingezogen und erst nach großem Kampf den Eisbären Berlin unterlegen – das offensiv gelebte Image des kleinen gallischen Dorfes von der Nordsee können die Bremerhavener nun endgültig vergessen.

Und mit diesem Auftakt in der Champions-Hockey-League, die noch mitten in der Saisonvorbereitung gestartet ist, sind die Pinguins direkt schon wieder mittendrin im nächsten Eishockey-Rausch. Zum zweiten Mal haben sie sich als Hauptrundensieger der DEL qualifiziert. Bei ihrer Premiere 2021 waren die Bremerhavener noch knapp in der Vorrunde gescheitert.

Gruppenspiele der Fischtown Pinguins in der Champions Hockey League: Spiel Datum Partie Ergebnis 1. Spieltag 6. September, 19:30 Uhr Fischtown Pinguins – Servette Genf 3:2 2. Spieltag 8. September, 18 Uhr Fischtown Pinguins – Lausanne HC 3. Spieltag 12. September, 19 Uhr SönderjyskE Vojens – Fischtown Pinguins 4. Spieltag 14. September, 19 Uhr Fischtown Pinguins – Rouen Dragons 5. Spieltag 9. Oktober, 19:30 Uhr Sparta Prag – Fischtown Pinguins 6. Spieltag 15. Oktober, 19 Uhr Skelleftea AIK – Fischtown Pinguins

Kraftakt für die Pinguins

Alexander Sulzers Premiere als neuer Cheftrainer der Fischtown Pinguins begann mit dem 3:2-Sieg gegen Genf.

Der nächste Versuch im neuen Spielmodus soll nun besser laufen, doch Sulzers Mannschaft steht ein Kraftakt vor dem Saisonstart am 20. September bevor. Sechs Gruppenspiele, davon drei Zuhause und drei auswärts, danach mögliche K.o.-Spiele werden die Pinguins fordern. Das nächste Heimspiel steigt am Sonntag um 18 Uhr gegen Lausanne HC.

Umso wichtiger, dass die Bremerhavener auf den Schlüsselpositionen doppelt gut besetzt sind, wie beispielsweise im Tor. Maximilian Franzreb erhielt gegen Genf den Vorzug vor Kristers Gudlevskis, der eine herausragende Saison gespielt hatte. Franzreb glänzte in der Champions Hockey League mit 28 Saves, Sulzer hat im Tor also weiter ein Luxusproblem.

Vizemeister mit breiter Brust

So anstrengend die zusätzlichen Spiele auch sein werden, die Pinguins sind heiß auf dieses internationale Kräftemessen auf dem Eis. Gegen andere, mitunter bessere Gegner als in der DEL zu spielen, davon können die Bremerhavener schließlich nur profitieren. Und die breite Brust aus der vergangenen Saison hat sich der Vizemeister ganz offensichtlich über den Sommer gerettet.

Das spricht für die Mannschaft. Wir wissen, dass wir auch eine gute Mannschaft sind und jedes Spiel gewinnen können. Dieses Selbstverständnis ist in der Mannschaft drin.

(Pinguins-Coach Alexander Sulzer in der "Nordsee-Zeitung")

Mehr zum Eishockey:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 5. September 2024, 18:06 Uhr