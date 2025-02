buten un binnen Ex-Bremerin Borbe wird die neue Nummer 1 beim Topklub VfL Wolfsburg Stand: 04.02.2025 11:01 Uhr

Bis zum Sommer 2023 hat Anneke Borbe für die Werder-Frauen gespielt. Nach ihrem Wechsel nach Wolfsburg konnte sie nun überraschend Ex-Nationaltorhüterin Merle Frohms verdrängen.

Von Karsten Lübben

Borbe stand am Montagabend im Bundesliga-Spiel der Wolfsburgerinnen gegen Carl Zeiss Jena (3:0) überraschend im Tor des VfL. "Anneke Borbe hat sich hier im letzten halben Jahr toll entwickelt. Auch in der Vorbereitung hat sie überzeugt", berichtete Trainer Tommy Stroot im Anschluss auf der Pressekonferenz. Er gibt Borbe somit ab sofort den Vorzug vor Ex-Nationaltorhüterin Merle Frohms. Borbe passt seiner Auffassung besser zum Spiel seines Teams.

Mit ihrer Art und Weise, ihrer Körpergröße und ihrem Verhalten bei Flanken hat sie die Nase vorn. Wir denken, dass wir einen Gewinn kreieren können.

(Tommy Stroot)

Borbe spielte seit der Jugend für Werder

Borbe kam 2015 als Talent an die Weser und trug bis zum Ende der Saison 2022/23 das Trikot der Werder-Frauen. Bereits im Februar 2023 wurde ihr Wechsel nach Wolfsburg verkündet. Den Stammplatz in Bremen tauschte sie damals gegen den Bankplatz in Wolfsburg. "Die Chance zu haben, in solch einem professionellen Umfeld arbeiten zu können, kommt nicht oft. Ich bin mir sicher, dass ich beim VfL die nächsten Schritte in meiner Entwicklung gehen werde", begründete Borbe seinerzeit ihre Entscheidung.

Der Plan der 24-Jährigen scheint nun aufgegangen zu sein. Mit den Wolfsburgerinnen liegt sie in der Bundesliga-Tabelle momentan auf dem 3. Platz. In der Champions League und im DFB-Pokal steht der VfL jeweils im Viertelfinale.

