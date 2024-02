buten un binnen Erster Sommer-Zugang? Österreicher Grüll wechselt offenbar zu Werder Stand: 03.02.2024 14:23 Uhr

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge läuft Marco Grüll ab der kommenden Saison für die Bremer auf. Aktuell spielt der 25-Jährige noch in seiner Heimat bei Rapid Wien.

Wie "Bild" und "Deichstube" berichten, soll Grüll bereits bei Werder unterschrieben haben. Bestätigt haben die beteiligten Vereine den Transfer allerdings noch nicht. Weil sein Vertrag im Sommer ausläuft, würde Grüll ablösefrei an die Weser wechseln.

Vier Länderspiele für Österreich

Der Österreicher ist Offensivspieler und kommt vor allem als linker Außenstürmer zum Einsatz. Für Rapid Wien und seinen Ex-Verein SV Ried gelangen ihm in 108 Erstliga-Spielen ganze 30 Treffer. Zu 23 weiteren Toren lieferte er die Vorarbeit. Hinzu kommen 24 Einsätze in europäischen Vereinswettbewerben, in denen er neun Tore erzielte und drei Assists gab. Zudem lief er in bislang vier Partien für die österreichische Nationalmannschaft auf.

