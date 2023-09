buten un binnen Ein Sonntagsmuffel und 4 weitere Werder-Fakten zum Duell in Heidenheim Stand: 17.09.2023 06:00 Uhr

Den ersten Saisonsieg haben die Bremer zuletzt gegen Mainz geschafft. Beim Auswärtsspiel heute um 15:30 Uhr spricht jedoch manches gegen einen Dreier für Werder.

1. Die ersten Punkte

Heidenheim und Werder Bremen kamen am letzten Spieltag zu ihren ersten Erfolgserlebnissen in dieser Bundesliga-Saison. Der Neuling holte in Dortmund einen 0:2-Rückstand auf und kam ausgerechnet beim heimstarken Vizemeister zum historisch ersten Punkt in der Eliteklasse. Bremen holte gegen Mainz auch die ersten Zähler der Spielzeit und schoss beim 4:0-Sieg zudem die ersten Tore 2023/24. Nun will Heidenheim erstmals in dieser Saison zu Hause und Werder erstmals auswärts Zählbares.

2. Sonntag war zuletzt kein Werder-Tag

Werder Bremen hat sieben seiner vergangenen acht Bundesliga-Spiele an einem Sonntag verloren. Einzige Ausnahme war am 5. Februar 2023 ein 2:0-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart.

3. Werder auswärts mit Niederlagen-Serie

Die Bremer haben ihre letzten fünf Auswärtsspiele alle verloren – vier Mal in der Bundesliga und in der 1. Runde des DFB-Pokals mit 2:3 bei Viktoria Köln (alle Niederlagen gab es mit einem Tor Differenz). Letztmals in der Fremde nicht als Verlierer ist Werder am 22. April vom Platz gegangen, damals gab es am 29. Bundesliga-Spieltag 2022/23 einen 4:2-Sieg bei Hertha BSC.

4. FCH ist zu Spielbeginn anfällig

Der 1. FC Heidenheim zahlte in der ersten Bundesliga-Saison der Historie schon viel Lehrgeld, so gab es bereits drei Gegentreffer in der Anfangsviertelstunde (jeweils auswärts) sowie zwei Strafstöße gegen das Team. Das ist insofern ungewöhnlich, weil das Team von Frank Schmidt in der kompletten vergangenen Zweitliga-Saison ebenfalls nur drei Mal in den ersten 15 Minuten überwunden wurde und sogar nur einen Strafstoß verursachte. Diese Werte wurden nun nach nur drei Spieltagen bereits eingestellt beziehungsweise sogar übertroffen.

5. Wiedersehen mit dem Ex-Verein

Für zahlreiche FCH-Spieler geht es nun gegen ihren ehemaligen Verein. Der gebürtige Bremer Eren Dinkci wurde für die aktuelle Saison von Werder ausgeliehen, bei den Hanseaten (25 Bundesliga-Spiele, ein Tor) besitzt er noch einen Vertrag bis 2025. Auch Marnon Busch, Jan-Niklas Beste, Norman Theuerkauf und Patrick Mainka haben früher für die Bremer gespielt; von diesem Quartett ist Busch allerdings der Einzige, der für Werder auch in der Bundesliga zum Einsatz kam (2014/15: neun Spiele, ein Tor).

