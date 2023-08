buten un binnen "Ein Horrorabend": Als bei Werder 2004 im Stadion der Strom ausfiel

Ich wurde dann angerufen von der 'Tagesschau' und allen möglichen wichtigen Menschen aus der ARD, die mich runterputzten und zur Schnecke machten. Nach dem Motto: 'Wir berichten aus Kabul mit irgendwelchen Generatoren und Sie sind nicht in der Lage, dem geneigten Zuschauer zu verraten, was da in Bremen los ist.' Ich habe nur gesagt: 'Ohne Strom kann ich mich vor keine Kamera stellen.'

(Ludwig Evertz in der "Gesprächszeit" von Bremen Zwei)