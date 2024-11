buten un binnen Drittes 1:0 in Folge: Werder-Spielerinnen gewinnen bei Jena Stand: 10.11.2024 21:09 Uhr

Lara Schmidt schießt das Tor des Tages per Volleyschuss für grün-weiß. Die Bremerinnen klettern damit auf den 7. Tabellenplatz.

Schon zum dritten Mal in Folge gewinnt Werder in der Frauen-Bundesliga mit 1:0. Und das dank einer Innenverteidigerin, die nach einer Bremer Ecke kaltschnäuzig für Werder verwandelte: Michelle Ulbrich hatte eine Ecke per Kopf verlängert und Lara Schmidt traf platziert per Volley ins Tor von Carl-Zeiss Jena (19.).

Peng rettet im Eins gegen Eins

Über weite Strecken war Aufsteiger Jena mit in der Partie, bot den Bremerinnen Gegenwehr. Doch die ganz großen Chancen für den Club aus Thüringen blieben in der ersten Halbzeit aus. In der 60. Minute tauchte Josephine Bonsu nach einem Fehlpass frei vor Livia Peng auf. Doch die Bremer Keeperin nahm der Jena-Spielerin den Ball vom Fuß.

Mit dem Auswärtssieg ist Werder nun siebter und tauscht mit Hoffenheim die Plätze, die bei Tabellenführer Wolfsburg mit 0:3 verloren hatten. Das Team von Thomas Horsch hat nun nach neun Spielen 14 Punkte und muss als nächstes am 18. November in einem Montagsspiel gegen Köln ran.

