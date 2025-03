buten un binnen DFB-Pokal-Halbfinale der Werder-Frauen beim HSV ist ausverkauft Stand: 07.03.2025 10:56 Uhr

Die Bremerinnen werden am 23. März vor einer Rekordkulisse im Volksparkstadion auflaufen. Die Partie wird vor 57.000 Zuschauerinnen und Zuschauern stattfinden.

Am Freitagvormittag verkündete der HSV, dass mittlerweile auch die letzten Tickets für die Partie verkauft worden sind. Im Nordderby gegen Werder wird somit ein neuer Rekord aufgestellt, denn so viele Zuschauer kamen in Deutschland noch nie zu einem Spiel im Frauenfußball. Bisheriger Bestwert war das DFB-Pokal-Finale zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg 2023. Zur Partie im Müngersdorfer Stadion kamen 44.808 Zuschauer.

"Es ist mehr als ein ausverkauftes Fußballspiel. Das ist Hamburgs Commitment für den Mädchen- und Frauenfußball sowie für unseren Verein", sagt HSV-Vorstand Eric Huwer. In das Duell mit dem Zweitligisten aus Hamburg gehen die Bremerinnen als Favoritinnen. Zum ersten Mal in der Klubgeschichte könnten die Werder-Frauen in das Finale des DFB-Pokals einziehen.

