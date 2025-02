buten un binnen Deal ist fix: Werder leiht Mittelstürmer Silva von RB Leipzig aus Stand: 03.02.2025 10:05 Uhr

Vor vier Jahren hat André Silva in einer Bundesliga-Saison 28 Tore erzielt. Nachdem er bei RB Leipzig nur noch eine kleine Rolle gespielt hat, will er in Bremen wieder angreifen.

Von Karsten Lübben

Bis zum Sommer wird André Silva für Werder auf Torejagd gehen. Darauf haben die Bremer sich mit RB Leipzig geeinigt. Über eine Kaufoption verfügt Werder dem Vernehmen nach nicht.

Bei den Leipzigern saß Silva meist nur auf der Bank und kam in dieser Bundesliga-Saison lediglich zu kürzeren Einsätzen. Dabei gelang ihm ein Tor. In der Startelf stand Silva kein einziges Mal. Deshalb wollte der 29-jährige Portugiese die Sachsen gerne verlassen. An der Weser will Silva wieder seinen Torriecher unter Beweis stellen. Werder hofft, dass er dem Team sofort helfen kann.

Für André ist es zuletzt nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Deshalb ist die Tür für uns noch mal kurzfristig aufgegangen. Wir sind von seiner Qualität absolut überzeugt und freuen uns, dass es geklappt hat.

(Werders Sportlicher Leiter Peter Niemeyer)

Für Eintracht Frankfurt hat André Silva einst 28 Tore in einer Saison erzielt. Mit der Ausbeute lag er damals sogar vor Erling Haaland in der Torjägerliste auf dem 2. Platz.

In der Saison 2020/21 traf Silva für Eintracht Frankfurt 28-mal in der Bundesliga. Deshalb zahlten die Leipziger damals eine Ablösesumme für ihn, die bei rund 23 Millionen Euro gelegen haben soll. In Leipzig fand Silva allerdings nicht sein Glück. Auch während seiner Leihe zu Real Sociedad konnte er in der vergangenen Saison nicht überzeugen. Bei Werder soll es für ihn nun anders laufen.

Ich freue mich auf die Zeit in Bremen. Werder spielt eine gute Saison, hat eine eingespielte Mannschaft und einen guten Trainer. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die Ziele des Clubs zu erreichen.

(André Silva)

Vor seiner Zeit in Frankfurt hat Silva für den FC Porto, den AC Mailand und den FC Sevilla gespielt. Für die portugiesische Nationalmannschaft erzielte er bisher in 53 Einsätzen 19 Tore. In 129 Bundesliga-Spielen gelangen ihm bis dato 56 Treffer.

Mehr über Werder Bremen:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit sportblitz, 2. Februar 2025, 19:30 Uhr