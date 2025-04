buten un binnen "Davon träumst du als Kind": Burke beflügelt von Werder-Fanliebe Stand: 16.04.2025 17:34 Uhr

Der Schotte Oliver Burke erlebt gerade seine bislang erfolgreichste Phase in Bremen. Fanliebling war er schon lange, aber auf einmal läuft es auch auf dem Platz rund.

Von Petra Philippsen

Die Welt von Oliver Burke hat sich in den vergangenen sechs Monaten einmal komplett gedreht. Und so richtig kann es der, den sie in Bremen liebevoll den "Schotten mit dem Bart" nennen, noch nicht richtig glauben, wie sich alles zum Guten gewendet hat.

Burke ist der Spieler der Stunde bei Werder, der umjubelte Torschütze, dem die Herzen der Fans nur so zufliegen.

Es ist unglaublich, davon träumt man als Kind, so eine Fanliebe geschenkt zu bekommen. Und ich kann mich nur bedanken und versuche, ihnen so viel zurückzugeben, wie ich kann.

(Werder-Stürmer Oliver Burke)

"Ich musste mehr tun"

Lange Zeit ohne Zukunft bei Werder: Stürmer Oliver Burke wurde mehrfach ausgeliehen.

Noch im vergangenen Sommer war daran bei Werders Saisonvorbereitung überhaupt nicht zu denken. Der Stürmer kehrte nach der nächsten erfolglosen Leihe wieder nach Bremen zurück, gewollt war er dort jedoch nicht. Mit der Mannschaft von Ole Werner durfte Burke nicht trainieren.

"Ich habe den Jungs vom Rand aus zugeguckt und nur gedacht: Ich muss da irgendwie rauskommen. Ich muss mich verbessern, mehr tun", erinnert sich Burke an die Momente, die seine Karriere komplett verändern sollten.

Burke stellt sich seinen Schwächen

Beim Training inzwischen durchgehend mit vollem Einsatz unterwegs: Oliver Burke.

"Als ich verstanden hatte, dass es nicht an meinen Fähigkeiten liegt, sondern ich etwas ändern muss, war das ein Riesenschritt für mich", fügt der Schotte hinzu. Er nahm sich seine beiden größten Schwächen vor: seine Defensivarbeit und seine Konzentration, die bis dahin nie für ein ganzes Spiel reichte.

"Ich habe in jedem Training 110 Prozent gegeben, jeden Tag. Und plötzlich lief es", sagt Burke: "Ich bin reifer geworden und ich wollte nicht auf meine Karriere zurückblicken und mich ärgern, dass sie nicht so gelaufen ist, wie ich es erhofft hatte. Das war ein Knackpunkt für mich."

Werder-Fans im Burke-Hype

Und auf einmal ist die Fußballwelt des Oliver Burke nicht wiederzuerkennen. Von sporadischen Joker-Einsätzen arbeitete er sich in der Rückrunde in die Bremer Startelf vor. Die vergangenen sechs Spiele durfte Burke von Beginn an ran, hat fünf Treffer auf dem Konto. Die letzten zwei vom Sieg gegen Stuttgart verzückten die Werder-Fans endgültig und machten den Burke-Hype perfekt.

Manchmal brauchen Dinge etwas länger. Aber im Moment bin ich sehr klar im Kopf, mein Privatleben ist wunderbar, alles ist geregelt und ich bin sehr glücklich in Bremen. Das spielt alles eine Rolle.

(Werder-Stümer Oliver Burke)

Im Privatleben des 28-Jährigen hat der kleine Landon für ihn und seine Verlobte Megan McKenna vor sechs Monaten alles auf den Kopf gestellt. "Mit dem Kleinen hat sich mein Leben natürlich sehr verändert, aber ich liebe es, Papa zu sein", erzählt Burke und strahlt: "Klar, es gibt sehr viele schlaflose Nächte, aber es ist wunderschön, dass meine Verlobte und er hier in Bremen sind."

Hochzeit ja, Bart ab nein

In Großbritannien im Licht der Öffentlichkeit: Werder-Stürmer Oliver Burke mit seiner Verlobten Megan McKenna.

Die Planungen für ihre Hochzeit sind in vollem Gange und weil seine Verlobte in Großbritannien als Sängerin und Reality-TV-Stern bekannt ist, ist ihr gemeinsames Leben ein öffentliches. Umso entspannter ist der familiäre Alltag in Bremen mit gemeinsamen Spaziergängen. "Ich kann mich ganz normal in Bremen bewegen, aber ich freue mich immer, wenn jemand ein Foto möchte oder mich anspricht, das ist ein sehr schönes Gefühl", erzählt Burke.

Mit der offenen Frage, wie seine sportliche Zukunft nach dieser Saison aussieht, geht Burke ebenso entspannt um. Die Vertragsgespräche überlässt der Schotte seinem Agenten. "Manchmal dauern Dinge im Fußball länger. Ich genieße einfach gerade das Fußballspielen und will in den letzten fünf Spielen nochmal alles geben."

Aber eines steht für Burke schon fest: Sein Bart wird nicht abrasiert. "Das würde meiner Verlobten auch nicht gefallen – sonst sehe ich zu jung aus", sagt er lachend. Und große Veränderungen hat es in seinem Leben schließlich schon genug gegeben.

