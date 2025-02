buten un binnen Coach Horsch verlässt die Werder-Frauen nach dieser Saison Stand: 13.02.2025 18:06 Uhr

Thomas Horsch wird den Job als Trainer der Bremerinnen im Sommer nach mehr als vier Jahren aufgeben. Der 56-Jährige möchte sich einer neuen Aufgabe widmen.

Von Karsten Lübben

Werder muss sich nach einem neuen Cheftrainer für die in der Bundesliga spielende Frauen-Mannschaft umschauen. Wie der Klub am Donnerstag mitgeteilt hat, wird die Zusammenarbeit mit Thomas Horsch nach dieser Saison enden. Horsch hat sich, wie er erklärt, dazu entschieden, etwas Neues machen zu wollen und Werder nach achteinhalb Jahren zu verlassen. Seinen auslaufenden Vertrag wird er deshalb nicht verlängern.

Bei den Bremern agierte Horsch ab Januar 2017 zunächst als Co-Trainer von Florian Kohfeldt beim U23-Team in der 3. Liga, ehe Kohfeldt und er im Oktober 2017 gemeinsam das Bundesliga-Team übernahmen. Als Cheftrainer des Frauen-Teams agierte er an der Weser seit April 2021.

Das ist eine Zeit, die ich nie vergessen werde und aus der ich ganz viel mitnehmen werde. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Aber für mich ist Ende der Saison der Moment gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

(Thomas Horsch )

Werder will die Horsch-Nachfolge schnell klären

Werders Sportchef Clemens Fritz bedauert, dass Horsch nicht weitermachen wird. Gemeinsam mit Abteilungsleiterin Birte Brüggemann habe dieser "ein starkes Fundament bei den Werder-Frauen gelegt". Auf die gute Entwicklung wolle der Klub zukünftig aufbauen und den Frauenfußball bei Werder weiterentwickeln. Brüggemann hofft, dass rasch ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Horsch gefunden werden kann. Dort soll es "schnell Klarheit" geben.

Die Cheftrainerposition ist im Frauenfußball von signifikanter Bedeutung und auch ein äußerst relevanter Faktor für die Kaderplanung der neuen Saison.

(Birte Brüggemann)

Mit den Werder-Frauen steht Horsch in der Bundesliga derzeit auf dem 8. Platz. Acht Partien stehen in dieser Saison noch an. Zudem hat er sich mit seinem Team am Mittwochabend durch einen 1:0-Sieg bei Bayer 04 Leverkusen für das Halbfinale des DFB-Pokals qualifiziert.

