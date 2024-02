buten un binnen Bremer Wellbrock scheitert bei Schwimm-WM über 800 Meter im Vorlauf Stand: 13.02.2024 11:22 Uhr

Die Schwimm-WM in Katar läuft so gar nicht nach den Vorstellungen des Bremers Florian Wellbrock. Am Dienstag musste er den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Florian Wellbrock ist bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Katar über 800 Meter Freistil bereits im Vorlauf ausgeschieden. Der 26-Jährige schlug am Dienstag nach 7:48,17 Minuten an und belegte damit nur den 10. Platz.

Dritte Enttäuschung im dritten Rennen

Der Bremer erlebte in seinem dritten Rennen in Doha die dritte Enttäuschung. Schon im Freiwasser hatte der gebürtige Bremer als Titelverteidiger zweimal nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen können. Von seiner angestrebten Olympiaform ist der beste deutsche Schwimmer der vergangenen Jahre weit entfernt.

"Überraschend langsam", sagte Wellbrock zu seiner Zeit, die rund 8,5 Sekunden langsamer war als seine persönliche Bestzeit auf der Strecke. "Ich dachte, dass wir ein bisschen schneller unterwegs sind." Wellbrock, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass er ausscheidet, ergänzte: "Ein Tickchen wäre vielleicht noch drin gewesen."

