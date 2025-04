buten un binnen Bremer SV verliert nach Führung 1:2 gegen Kickers Emden Stand: 06.04.2025 16:59 Uhr

Nach drei Siegen in Serie hat das Team aus dem Stadtteil Walle in der Regionalliga mal wieder eine Niederlage kassiert. Im Kampf um den Klassenerhalt ist dies ein Rückschlag.

Die Partie auf dem Panzenberg vor 986 Zuschauerinnen und Zuschauern ging für den BSV schlecht los, denn schon in der 7. Minute verletzte sich Torwart Pascal Wiewrodt bei einem Abschlag. Er musste wenige Minuten später ausgewechselt werden. Für ihn kam Ville Seppä in die Partie (12). In der 16. Minute lag der Ball zum ersten Mal im Bremer Tor. Nach einem weiten Einwurf von David Schiller landete der Kopfball von Marvin Eilerts an der Latte und Julian Stöhr drückte den Abpraller über die Torlinie. Der Treffer zählte aufgrund einer Abseitsposition jedoch nicht.

Stattdessen ging der BSV in Führung. Auch hier wurde es nach einem Einwurf gefährlich. Aus dem Getümmel heraus erzielte Karlo Grgic das 1:0 (18.). Beinahe hätten die Ostfriesen bereits vor der Halbzeit zum 1:1 ausgeglichen, doch André N'Diaye traf lediglich den Pfosten (38.).

Emden mit Doppelschlag

Jef Tchouangue besaß in der 53. Minute die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen. Sein Kopfball flog jedoch hauchdünn über das Tor. Stattdessen kassierten die Bremer einen Doppelschlag. Erst glich Michael Igwe zum 1:1 aus (62.), dann markierte Pascal Steinwender das 2:1 für die Emder (64.). Muzaffer Can Degirmenci versuchte es in der 85. Minute noch einmal aus der Distanz. Der Schuss ging allerdings über das Tor. Letztlich blieb es beim Sieg für die Emder.

Der BSV steht aktuell auf dem 15. Platz in der Tabelle. Das nächste Spiel steht am kommenden Wochenende (13. April, 15 Uhr) zu Hause gegen BW Lohne an.

