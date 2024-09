buten un binnen Bremer SV gibt Heimrecht gegen Emden ab: 3 Auswärtsspiele in Folge Stand: 23.09.2024 12:42 Uhr

Die Partie zwischen dem Bremer SV und den Kickers Emden wird nicht in Bremen stattfinden. Darauf haben sich die Verantwortlichen der beiden Klubs geeinigt.

Von Julian Meiser

Die Ränge bleiben am 2. Oktober leer am Panzenberg. Eigentlich sollten dort um 19:30 Uhr die Kickers Emden ihr Auswärtsspiel beim Bremer SV bestreiten. Doch weil das Stadion nicht über ein Flutlicht verfügt, ist die Regionalliga-Partie nun nach Emden verlegt worden. Spielbeginn im Ostfriesland-Stadion ist 19:45 Uhr.

Zuvor hatte im Raum gestanden, dass das Spiel bereits um 16:30 Uhr ausgetragen werden könnte. Dann wäre ein Flutlicht nicht nötig gewesen. Dieses Vorhaben hat sich mit der Verlegung allerdings erledigt.

Für den BSV bedeutet die Abgabe des Heimrechts, dass die Mannschaft von Trainer Sebastian Kmiec nun dreimal in Folge auswärts antreten muss. Am 29. September bei Phönix Lübeck, dann am 2. Oktober in Emden und anschließend beim BW Lohne am 6. Oktober.

Das Rückspiel gegen Emden wird dann im April am Panzenberg ausgetragen, wie BSV-Marketing-Vorstand Bastian Fritsch gegenüber buten un binnen bestätigte.

Der Bremer SV befindet sich derzeit auf der Suche nach Sponsoren, um am Panzenberg eine Flutlichtanlage zu installieren. Denn eigentlich müssen Stadien der Regionalliga Nord mit einer "spieltauglichen Flutlichtanlage mit mindestens 200 Lux ausgestattet" sein. So will es der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV). Aktuell profitiert der Bremer SV noch von einer Übergangsregelung.

