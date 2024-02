buten un binnen Bremer Schwimm-Olympiasieger Wellbrock verliert auch zweiten WM-Titel Stand: 07.02.2024 12:12 Uhr

Florian Wellbrock schwimmt auch über die Fünf-Kilometer-Distanz im Freiwasser bei der Weltmeisterschaft in Katar deutlich hinterher und wird nur Neunter.

Florian Wellbrock hat bei den Weltmeisterschaften in Katar die Medaillenplätze im Freiwasserschwimmen erneut verpasst. Am Mittwoch kam der 26 Jahre alte gebürtige Bremer als Titelverteidiger über fünf Kilometer auf Rang neun, nachdem er über die doppelte Distanz am Sonntag 29. geworden war.

Mit seiner Zeit von 51:36,70 Minuten hatte er im Ziel 7,40 Sekunden Rückstand auf Sieger Logan Fontaine aus Frankreich. Silber gewann dessen Landsmann Marc-Antoine Olivier, Bronze ging an den Italiener Domenico Acerenza. Wellbrock musste sich auch seinem Teamkollegen Oliver Klemet geschlagen geben, der Achter wurde.

Zu Beginn führte Wellbrock noch

Viel Frust gab es für Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock schon nach dem Zehn-Kilometer-Rennen im Freiwasser bei der WM in Katar.

Wellbrock legte in der ersten Runde ein enormes Tempo vor und entzerrte damit das Teilnehmerfeld. Auch danach hielt er sich immer in der Spitze auf, hatte das Geschehen scheinbar unter Kontrolle. Allerdings wurde es etwas langsamer, sodass der große Pulk aufschließen konnte und 15 Schwimmer innerhalb von acht Sekunden den letzten Kilometer in Angriff nahmen. Als die Post abging, hatte er nichts mehr zum Zusetzen.

Der gebürtigen Bremer hatte zuvor neun WM-Medaillen im Freiwasser geholt. Bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Japan hatte Wellbrock sogar über die olympischen zehn und fünf Kilometer gesiegt. Diesmal war das Zehn-Kilometer-Rennen dagegen überhaupt nicht wie gewünscht verlaufen.

Am Sonntag hatte Wellbrock völlig überraschend nur den 29. Platz belegt. Seine Verfassung sei trotzdem gut, hatte er nach der Analyse des sportlichen Einbruchs bei kühlen rund 20 Grad Wassertemperatur gesagt. "Ich muss sagen, dass es kein Formfehler oder Vorbereitungsfehler war, sondern ich einfach den Wetterbedingungen Tribut zollen musste", erklärte der Olympiasieger.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Bremen Eins, Rundschau, 7. Februar 2024, 12 Uhr