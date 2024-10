buten un binnen Bremer Reinicke startet beim legendären Ironman auf Hawaii Stand: 23.10.2024 17:24 Uhr

Als einer von drei Bremern nimmt Oliver Reinicke an der Ironman-Weltmeisterschaft teil. Bis zu 20 Stunden trainiert er aktuell pro Woche, um die Herausforderung zu meistern.

Von Karsten Lübben

Wenige Tage muss Oliver Reinicke sich noch gedulden, ehe für ihn ein großer Traum in Erfüllung geht. Am 26. Oktober nimmt der Bremer am legendären Ironman auf Hawaii teil. Die Vorfreude auf die extreme Herausforderung ist bereits groß.

Bis zu 20 Stunden in der Woche trainiert Oliver Reinicke.

"Wenn man darüber spricht, sollte man es vielleicht nicht machen", sagt der 34-Jährige gegenüber buten un binnen, als er daran denkt, dass er alsbald neun Stunden damit verbingen wird, "durch kristallklares Wasser zu schwimmen, durch Lavafelder Fahrrad zu fahren und unter absurden Bedingungen noch einen Marathon zu laufen".

Aber genau das ist, glaube ich, der Punkt, der einen dabei reizt.

(Oliver Reinicke)

Schwimmen steht bei Reinicke nicht so hoch im Kurs

Reinicke ist einer von drei Bremern, die am Ironman auf Hawaii teilnehmen. Auch Rainer Koschke und Marc Putzke von den Triathlöwen Bremen treten bei der Weltmeisterschaft an. 18 bis 20 Stunden trainiert Reinicke aktuell pro Woche. Der Arbeitstag beginnt für ihn, der als Firmenkundenberater bei einer Bank arbeitet, morgens gegen acht Uhr. Im Anschluss steht dann das Training an. Es geht also aufs Fahrrad, in die Laufschuhe oder ins Schwimmbad.

Das Schwimmen bezeichnet Reinicke als seine "faulste Disziplin". Neun bis zehn Kilometer legt er jede Woche im Wasser zurück. Dazu joggt er 60 bis 70 Kilometer und fährt 300 bis 400 Kilometer mit dem Fahrrad.

Zum Triathlon kam Reinicke über den Fußball. Der Ironman war ihm natürlich vorher schon ein Begriff, doch ein Gefühl für die Distanzen fehlte ihm zunächst noch. 3,86 Kilometer schwimmen? 180 Kilometer auf dem Fahrrad? Und danach dann noch ein Marathon?

Wenn man dann mit dem Sport anfängt, merkt man erst so richtig, wie absurd diese Distanz eigentlich ist.

(Oliver Reinicke)

Nach Hawaii will Reinicke erstmal kürzertreten

Mittlerweile hat Reinicke schon mehrere Ironman-Wettkämpfe absolviert. Beim Ironman 2022 in Barcelona gelang die Qualifikation für Hawaii. Die Bedingungen dort werden für die Triathleten heiß und feucht sein. Die Medaille als Finisher in Hawaii ist sein großes Ziel. Dafür hat er in der Vorbereitung oftmals auf die Zähne gebissen. "Ganz oft kommt einem der Gedanke: 'Das mache ich nie wieder!'', räumt Reinicke ein. "Sobald man im Ziel ist, weiß man zehn Minuten später aber genau, warum man das gemacht hat."

Nach dem Ironman auf Hawaii, ist er sich sicher, wird er erstmal in ein Loch fallen. Klar ist für ihn schon jetzt, dass er in den Monaten danach kürzertreten und die Zeit anders nutzen will. Zum Beispiel, um mit seinem Patenkind auf den Spielplatz zu gehen oder in den Skiurlaub zu fahren.

