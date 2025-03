buten un binnen Bremer Grün-Gold-Club löst WM-Ticket mit Sieg der Tanz-Bundesliga Stand: 08.03.2025 23:27 Uhr

Die Bremer Lateinformation hat auch das fünfte und finale Bundesliga-Turnier souverän gewonnen und sich mit der WM-Teilnahme belohnt. Zudem hielt das B-Team die Klasse.

Von Petra Philippsen

Am Samstagabend in der Sporthalle der TSG Bietigheim Nahe Ludwigsburg war die Bremer Tanzwelt dann wieder in Ordnung. Die sieben Wertungsrichterinnen und Wertungsrichter hatten eine einhellige Meinung zum starken Finaldurchgang der Lateinformation des Bremer Grün-Gold-Clubs: sieben Mal Platz eins, ohne Wenn und Aber.

Die Tänzerinnen und Tänzer des GGC-Teams lagen sich glücklich in den Armen, mit dem Sieg im finalen Turnier hatten die Bremer alle fünf Bundesliga-Events der Saison für sich entschieden und damit die Liga souverän gewonnen. Die Formation von Blau-Weiss Buchholz hatte sich bei den Turnieren als klare Nummer zwei positioniert, doch nur der Grün-Gold-Club hat durch den Liga-Sieg das Ticket für die WM im Dezember gelöst.

Wir sind sehr happy. Mit der Vorrunde war ich heute nicht ganz zufrieden, aber die Finalrunde war sehr gut. Diese Bundesliga-Saison hat viel Spaß gemacht, auch das Team hat im Training richtig gut mitgezogen. Das war ein schöner Abschluss heute.

(GGC-Trainerin Uta Albanese bei buten un binnen)

Eine Eins fehlte zur perfekten Saison

Glückliche Gesichter: Die Tänzerinnen und Tänzer des Bremer Grün-Gold-Clubs freuten sich über den Bundesligasieg.

Die Bremer Lateinformation des Trainerpaares Uta und Roberto Albanese und Sven Emmrich hatte auch in diesem Jahr mit der runderneuerten Choreografie "Freedom and Peace" und neu integrierten Tänzerinnen und Tänzern in einer eigenen Liga getanzt. Buchholz konnte Grün-Gold mit seinem neuen Thema "On the Floor" bei keinem der Turniere gefährlich werden.

Umso mehr ärgerten sich die Bremer dennoch, dass eine Wertungsrichterin beim vergangenen Turnier in Bochum ihnen trotz fehlerfreier Finalrunde eine Zwei verpasst und damit die perfekte Saison mit allen Einsen ruiniert hatte. Dennoch war es in Bietigheim ein versöhnlicher Saisonabschluss und der gelungene Abschied von der Erfolgs-Choreografie "Freedom and Peace".

B-Team hält als Aufsteiger die Klasse

Zwei Jahre hatte die Lateinformation das Thema getanzt und alle Titel damit gewonnen, nun arbeitet Roberto Albanese längst an der neuen Choreografie, mit der Mannschaft dann ab Mitte Mai arbeiten wird. Wie immer ist bis zur ersten Generalprobe alles streng geheim.

Glückliche Gesichter gab es in Bietigheim auch beim B-Team des Grün-Gold-Clubs. Als Aufsteiger konnte sich die Formation von Trainer Angelo Adler auf Anhieb in der Bundesliga halten. Mehr noch, die junge Mannschaft tanzte in allen fünf Turnieren im Großen Finale und etablierte sich auf dem fünften Rang.

Beim Heimspiel in Bremen reichte es mit "Music is the key" sogar einmal zum vierten Platz. Die Erwartungen an diese Saison hat das B-Team damit sogar mehr als erfüllt. Gründe genug also, dass der Reisebus mit beiden Bremer Teams an Bord auf der achtstündigen Heimfahrt gen Norden zum Partybus werden dürfte.

Ergebnis 5. Bundesliga-Turnier der Lateinformationen Saison 2025: Platz Mannschaft Choreografie Wertung 1. Grün-Gold-Club Bremen A Freedom and Peace 1 1 1 1 1 1 1 2. Blau-Weiss Buchholz A On the Floor 2 2 2 2 2 2 2 3. TSG Bietigheim A Heart and Soul 3 3 3 3 3 3 3 4. TSC Residenz Ludwigsburg A The Power of Music 4 4 4 4 5 4 5 5. Grün-Gold-Club Bremen B Music is the key 5 5 5 5 4 5 4 Kleines Finale: 6. 1. TC Ludwigsburg A Mosaik 1 3 2 1 1 1 3 7. TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A Back in Black 2 1 3 2 3 3 1 8. TSG Badenia Weinheim A Avatar 3 2 1 3 2 2 2

